「あなたは素敵ね！」韓国女子FWの可憐なビキニ姿に脚光！ 同僚も喝采「はい、かわいこちゃん」
可憐な姿が脚光を浴びている。
韓国女子FWのケイシー・フェアが、自身のインスタグラムを更新。「Summering」と綴り、４枚の写真をアップロード。海外沿いで、カラフルなビキニ姿でポーズを取るショットなどを公開した。
この投稿に、エンジェル・シティでチームメイトのスヴェインディス・ヨンスドッティルは「あなたは素敵ね！」、ケネディ・フラー「はい、かわいこちゃん」とコメント。その他にもハートマークや炎の絵文字で反応があった。
韓国女子代表では2023年のデビュー以来、コンスタントに招集され、今年はここまで５試合に出場。将来が嘱望される期待のアタッカーだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】夏を先取り！ 韓国女子FWの可憐なビキニ姿
韓国女子FWのケイシー・フェアが、自身のインスタグラムを更新。「Summering」と綴り、４枚の写真をアップロード。海外沿いで、カラフルなビキニ姿でポーズを取るショットなどを公開した。
この投稿に、エンジェル・シティでチームメイトのスヴェインディス・ヨンスドッティルは「あなたは素敵ね！」、ケネディ・フラー「はい、かわいこちゃん」とコメント。その他にもハートマークや炎の絵文字で反応があった。
韓国女子代表では2023年のデビュー以来、コンスタントに招集され、今年はここまで５試合に出場。将来が嘱望される期待のアタッカーだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】夏を先取り！ 韓国女子FWの可憐なビキニ姿