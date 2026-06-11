元テレビ朝日の玉川徹氏が１１日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、「ちょっと考えられないものを落としたことがあった」として自身の体験を振り返った。

この日は年間３０００万点と言われる落とし物について特集。玉川氏は「昨日、玉川さん、落とし物で覚えていることありますか？って聞かれて、ちょっと考えられない物を落としたことがあった」と切り出した。

自宅マンションの自転車置き場に行ったところ、玉川氏の自転車がなくなっていたため、「盗まれたかもしれないと思って、マンションに届け出た」という。管理人が防犯カメラを確認してくれたところ「玉川さんが持っていったところは映っているけど、帰ってくるところは映っていない」と言われてしまったという。

これに羽鳥慎一アナは「恐いねえ」としみじみ。玉川氏は「どうも、僕は自分が乗った自転車をどっかに落としたらしい。それがどこなのか当時分からなかった。１０年前ぐらい」と乗って行った自転車をどこかに忘れたが、それがどこだか全く思い出せず。「結局誰も届けてくれないし、そのまま失われました」「未だにわからない」と振り返った。

もしも自転車置き場からの盗難であれば玉川氏が乗って行った映像はないはず。しかも自転車に乗っていった日から数日自転車のことは忘れていたといい、羽鳥アナは何度も「恐いね」を繰り返していた。