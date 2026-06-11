「パイレーツ９−８ドジャース」（１０日、ピッツバーグ）

ドジャースが八回にまさかの逆転３ランを浴び、大谷翔平投手の７勝目が消滅した。一挙５失点でチームは連勝を逃した。

この回から登板したハートが大誤算だった。連続四球で無死一、二塁のピンチを招くと、大谷から場外弾を放っていたキャリハンにこの試合２本目となる３ランを浴びた。一気に試合がひっくり返り、敵地は大歓声に包まれた。

大谷はこの日、七回途中で今季ワースト４失点で降板。自身５連勝、日本勢最多となる７勝目の権利を手にマウンドを降りていた。完全に連勝の流れだっただけに、ロバーツ監督もベンチで厳しい表情を浮かべた。

さらにハートは制球が定まらずイニング途中でＫＯ。後を受けたドレイヤーもホーウィッツに２ランを被弾した。一挙５失点を喫した悪夢のビッグイニング。大谷はベンチで呆然とグラウンドを見つめていた。

直後の九回に１死一塁から反撃の１２号２ランを放った大谷。ビッグイニングにならなければ同点、もしくは逆転の一発となっていただけに、痛恨の大量失点になってしまった。