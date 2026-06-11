世界ボクシング機構（ＷＢＯ）は１０日（日本時間１１日）までに、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級統一王者だったジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝がＷＢＯ王座を返上したことを発表した。

ロドリゲスは世界３階級制覇を目指してバンタム級に階級を上げ、１３日（同１４日）に米アリゾナ州でＷＢＡ世界同級王者・アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝に挑戦する。

９日（同１０日）には世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）がＷＢＣスーパーフライ級王座の返上を発表している。ロドリゲスのトレーナー兼マネジャーを務めるロバート・ガルシア氏は米メディアに全３団体の王座返上を明言しており、近日中にＷＢＡ王座の返上も正式発表される見通しだ。

ＷＢＯは「彼がバンタム級での世界王座獲得と現ＷＢＯ世界バンタム級王者クリスチャン“チスパ”メディナとの将来的な対決を目指すにあたり、私たちはジェシーの今後の挑戦が、次戦を皮切りに、大いなる成功、健康、輝きに満ちたものとなるよう祈念いたします」などと公式声明を出した。

空位となったＷＢＯスーパーフライ級の最新ランキングは、１位が坪井智也（３０）＝帝拳＝、２位が川浦龍生（３２）＝三迫＝、３位が寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝、４位がイスラエル・ゴンサレス（２９）＝メキシコ＝、５位がユーリ阿久井政悟（３０）＝倉敷守安＝となっている。