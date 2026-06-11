◆第５７回選手権大会 栃木県支部予選（５月３１日・宮原運動公園野球場ほか） ▽１回戦 上三川ボーイズ７−４大田原ボーイズ

開幕し、１回戦４試合を行った。上三川ボーイズは序盤から優勢に試合を進め大田原ボーイズに７―４で勝利。県央宇都宮ボーイズは創部３年目の壬生ボーイズを１６―１の５回コールドで下した。佐野ボーイズ、栃木ボーイズも初戦を突破した。

上三川は先発した石崎悠士郎（２年）が３回１安打４奪三振。７―０と大きなリードを奪い、臼井康宏監督（５２）は「他投手の経験を積ませよう」と４回から継投へ。だが、ミスも重なり思わぬ４失点に、急きょ５回から今川陽翔（３年）を投入。３イニングを被安打１、４奪三振と相手の勢いを止めた今川は「力んだけど、今日はいい投球ができました」と振り返った。

２年前の夏の全国選手権代表。今季は主だった成績を残せずここまで苦しんできたが「３年生を中心に成長して大会に挑めています」と臼井監督は手応えを感じている。大島慶也主将（３年）も「目の前の相手を一つずつ倒すだけ」と闘志を前面にみなぎらせていた。