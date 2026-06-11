◆米大リーグ パイレーツ９―８ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。６回２／３を投げて今季ワーストの６安打４失点（自責３）。規定投球回にはあと１アウト届かなかった。防御率は１・０６に悪化。ＭＬＢ全体の“隠れ１位”は継続も今季初めて１点台となった。

試合も２点リードの８回に３番手右腕ハートがカリハンが１試合２発となる３ランを浴びて逆転負け。大谷の日本人トップとなる７勝目は幻となった。この回は４番手左腕ドライヤーもホルウィッツに２ランを食らって一挙５失点した。

大谷は７回。無死一、二塁とされ、９番トリオロから見逃し三振を奪ったところでプライアー投手コーチがマウンドへ。それでも、続投となるとホルウィッツは見逃し三振で２死としたが、２番ラウに右翼線へ２点二塁打を浴びた。ここで投手交代。代わったベシアはレイノルズを打ち取ったかのように見えたが、三塁のマンシーが打球を後逸し、ランナーがかえって大谷に４失点目が記録された。自責点は増えなかった。

この日、７イニングを投げれば規定投球回に達する条件だった大谷。初回に招いた無死一、二塁のピンチは１００・２マイル（約１６１・３キロ）直球でレイノルズを空振り三振に仕留めるなど無失点で脱出した。２回、１死一塁から投ゴロを自ら処理して「１―６―３」の併殺を狙ったが、二塁送球がそれてアウトは一塁だけ。２死二塁で迎えたトリオロの打席では球場後方のアレゲニー川を通った船が汽笛を鳴らすハプニングもあったが、大谷は動じることなく中飛に打ち取った。

４回には２死から７番カリハンにメジャー初本塁打となるソロを献上。右翼場外まで運ばれ、１２イニングぶりの失点を喫した。続くマンガムに右翼線への二塁打を許し、なおも２死二塁とされたが、ここはトリオロをスイーパーで空振り三振に斬った。

６回は先頭の４番オハーンに右前打を許したところで中島トレーナーが慌ててマウンドに行く場面が見られた。現地放送局の映像では右手中指から出血があり、接触したユニホームの右太もも部分が赤く染まっていた。大谷は試合途中から患部をなめるなど気にしているしぐさがあった。それでも、１死一塁からロドリゲスを三ゴロ併殺に仕留めてこの回を投げ切っていた。

４登板連続のリアル二刀流。日本人選手初のサイ・ヤング賞を目指す「投手・大谷」は今季、この日まで１０登板で６勝２敗、規定投球回未満も防御率０・７４はメジャー全体の“隠れ１位”だった。前回３日（同４日）の敵地・Ｄバックス戦では６回２安打無失点で６勝目、打っても３安打５出塁と改めて異次元の力を発揮。右手中指を気にする場面もあったが、ロバーツ監督は「（同箇所に）マメができていた。彼からはそのことについて多くは聞いていないし、今後の登板に大きな影響を与えるようなものだとは考えていない」と説明していた。

ただ、今回はイレギュラーな調整も強いられた。本来、ブルペン入りは登板２日前が基本だが、今回は８日（同９日）がピッツバーグへの移動日だったことなども関係し、７日（同８日）の本拠地・エンゼルス戦の試合後に異例のキャッチボールを実施。さらに登板前日の９日（同１０日）にはブルペンで２６球を投げ込んだ。いつものルーチンが崩れる中でも自身の投球を貫くことができるか、注目が集まっていた。

打者としてはこの日、３回２死一塁で放った本塁打性の打球を左翼手に“ホームランキャッチ”される不運もあった。しかし、９回１死一塁からセンター左へ意地の１２号２ラン。５打数１安打２打点と自身は投打で役割を果たしたが、１点及ばなかった。