日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１１日、サッカーＷ杯北中米大会について特集した。

番組では３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に参加したチームが２４チームで優勝賞金は約１０億円だったことに対し、Ｗ杯は２００チーム以上が参加し、優勝賞金が約８０億円と桁違いの規模であることを紹介した。

また日本サッカー協会によると日本代表が無敗で優勝した場合、選手は１人あたり約６６００万円のボーナスがもらえると伝えた。

木曜コメンテーターを務めるレスリングで２０１６年リオ五輪女子４８キロ級金メダリストの登坂絵莉さんは「私たちはオリンピックなんですけど、各競技団体によって協会からは（報賞金が）あるんですけど、ＪＯＣ（日本オリンピック協会）からも統一してあって、既定に沿って５００万円だったんですよ」と自身の経験を語った。

これにＭＣの山里亮太は「世界一になって？」とびっくり。登坂さんは「いやぁでも、それだけＷ杯優勝ってすごいことですし、価値があることなので…やっぱり金額見るとすごいと思います」と驚嘆していた。