◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、３試合ぶりの本塁打となる１２号を放った。登板日の本塁打「二刀流弾」は今季３本目となった。３点を追う９回１死一塁の５打席目に左腕のソトから中堅へ１点差に迫る２ランを放った。

しっかりとアーチを描いた。両軍無得点、３回２死一塁の２打席目では、幻の１２号もあった。フルカウントから先発右腕・ジョーンズの９９・４マイル（約１６０・０キロ）に反応。逆方向に飛距離３７５フィート（約１１４メートル）でうまくはじき返し、左翼席へ一直線だったが、左翼手のレイノルズが手を目いっぱいに伸ばしてホームランキャッチで左飛となった。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、３０球団の本拠地球場のうちドジャースタジアムなど２５球場で本塁打だった当たりだったが、好捕に阻まれ、敵地は騒然となった。ガックリとなる当たりだったが、”打ち直し”で正真正銘の１２号となった。

得意の６月に入り、打撃の調子は確実に上向いている。この日を含めた直近１２試合のうち１１試合で安打を放ち、６月は６日（同７日）の本拠地・エンゼルス戦に続いて２発目。前回登板の３日（同４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦後には「打ってる球も決して甘いところではないので、その結果ホームランにはなっていないですけど、でもいい振り方はしてるので、間に抜けるような打球っていうのが多めになってるのかなと思います」と自己分析していた。本塁打の量産態勢も目前となっている。

本塁打のペースは例年よりも遅く、チームの６８試合目での１２号は、２８・６発ペース。昨季の５５本には遠く及ばないペースだが、調子が上向いた際には一気に本塁打を量産する傾向にあり、量産態勢に突入することも待ち望まれている。

投げては７回途中６安打４失点（自責３）で７勝目の権利を持って降板したが、８回にリリーフが逆転されたため勝敗はつかず、防御率が１・０６となった。