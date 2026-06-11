◆山梨県支部 夏季大会兼関東大会予選（５月３０日・富士北麓球場） ▽決勝 笛吹ボーイズ８−４ 富士北麓ボーイズ

準決勝、決勝を行い、決勝は笛吹ボーイズが初回に高野好太郎（２年）の中越え三塁打などで先制パンチを見舞うと、２回にも小林龍翔（３年）の右翼線三塁打で加点。５回に追いつかれたが、６回に一挙４点を挙げて突き放し、優勝した。

勝負がかかった時の集中力はすごい。笛吹はチャンスとみるや、一気に攻める。決勝の初回に３安打と失策を絡めて３点。６回は５四死球に２安打で４点。準決勝は初回、積極的に打っていきなり５連打。わずか１４球で３点を奪う先制パンチを見舞ったのだ。「ファーストストライクからいこうと言っていました。バッティングはムラがあるんですけどね」と渡辺茂貴監督（５５）は選手の成長に目を細めた。

不自由な環境も工夫次第でプラスとなる。専用グラウンドを持っていない。平日借りるグラウンドは、基本的に打撃練習ができない。そうなれば、やることは徹底的な守備練習だ。週末は県外の球場などに遠征し「打撃に特化して練習します」と指揮官。限られた条件で集中して取り組む気持ちに加え、環境の変化も「場慣れもしていると思います」と前向きに力に変えてきた。

努力はうそをつかない。小林主将は２試合で５安打の固め打ち。毎朝６時に起きて、ティーなどで１時間、体を動かす。しっかり結果を出し「（強い打球を打つ）自分のスイングができました」と胸を張った。

関東大会出場の権利は獲得。２０、２７日に行われる選手権の予選を突破すると全国の舞台に進む。「全国で（２年前を上回る）３勝をしたいです」と小林。夢は広がるばかりだ。

［富士北麓］準決勝を逆転勝ちして臨んだ決勝は、ここ２戦でコールド負けした相手に対し、４点差を追いつくなど粘りを見せた。「力不足ですね。でも、左のスピードボールを打ち込んだ成果が出てきています」と渡辺正彦監督（５９）。１番・奥浦喜一朗（３年）と４番・荒井歩眞（３年）は２試合で６安打。「高校で活躍する選手になりたい」と２人は口をそろえた。

★富士北麓・五味詩葉（３年）「（投手として）四球やいいカウントで打たれて、悪いリズムにしてしまいました。来週までに修正します」