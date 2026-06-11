下野紘 新プロジェクト第2弾！朗読祭「サウナの『ウ』」舞台裏と熱い見どころをお届け

皆さま、おはようございます！！

最近はホント、日が高くなりましたね……。

下野さんはだいたい、朝5時ぐらいに起きるんですが、ちょっと前までは電気をつけないと暗すぎて何も見えなかったんです。

でも、最近はつけなくてもいいくらい明るいので、朝起きたとき、「あれ？ 今何時？ 寝過ごした！？」と、ちょっと不安になるときがあります！

それにしても、朝5時起きが当たり前になりましたな……。

早起きは得意なほうでしたが、『朝活』（という名の自由時間）をするようになって、逆にこの時間に起きないといろいろ心配になるようになってきましたね。

昔はどちらかというと夜遅くまで起きていて、朝は朝食と出る準備だけで、ギリギリまで寝てるという生活だったんですが、そのせいか寝過ごして慌てたり、やるべきことを忘れたり。

今にして思えばホントに余裕がない生活だったな……。そういう意味でも朝活は自分に合ってるなって思いました！！

あ、ちなみにボクの朝活は、よく「ゲーム時間を確保するため」って話してますが、もちろんそれだけでなく、仕事をする時間、家事をする時間、趣味のための時間など、自分がいろいろ余裕を持つための時間でして、

ときとしてお風呂に入ったり、吸入したり、リフレッシュのためにあてることもあります！

今回は、そんなお風呂と近しい存在、サウナを題材にした朗読劇の現場メシをお届けいたします＼(≧▽≦;)／

本日の現場メシ

『下野紘朗読祭 「サウナの『ウ』〜桜木春馬編〜」』

今回行われた朗読劇「サウナの『ウ』〜桜木春馬編〜」は、昨年2025年3月に行われた朗読劇「サウナの『サ』」の続編。

ひょんなことで出会った、佐野（小野大輔）、桜木（下野紘）、齋藤（土岐隼一）という名字の頭に『サ』のつく3人のサウナ男子たちが、サウナでドタバタを繰り広げながらも、絆を深めていくコメディ作品です！

続編である「サウナの『ウ』」は、前作で実家に帰った桜木が東京に戻ってきて、佐野、齋藤と再会。またドタバタな日々を繰り返していくんですが、今回もアドリブ満載で、多くのお客さんに楽しんでもらうと同時に、キャスト陣もめちゃくちゃ遊ばせてもらいました！

小野さんや土岐くんは、舞台映えするプロレス技を試行錯誤してましたし、下野さんは光を用いてのより効果的な演出にこだわらせていただきました！！

……え？ どういうことかって？ あ、詳しくは、ワタクシのXのほうでご確認ください(＾▽＾;)

でもホント楽しかったし、さらなる続編もやりたいけどできるかな「サウナの『ナ』」……。

またやりたいな〜！ もしやれるなら、今度は客席まで巻き込んじゃおうかしら！！

……なんて、そんな未来の話をしていてもしかたありませんね！

ではでは「サウナの『ウ』」の現場メシ、さっそくまいりましょう！！

今回は、稽古の段階からいろいろな現場メシがありましたので、そちらからご紹介いたします！

おだんごや人形焼きはどちらもいろんな味があり、全種類食べたくなるくらいおいしかったです！！

稽古が夜ということもあり、おにぎりやパンなどの軽食もありました！

下野さんの誕生日が近いということで、ホントは誕生日ケーキもあったんですが、タイミング的に撮れませんでした……。

撮っときたかった(T ^ T)

そして、本番当日！！

この日はこの日で、たくさんの現場メシに出会えました！

まずはホットミール！！

やはり気合を入れるときは、から揚げにかぎりますなぁ〜！

余談ですが……最近、いぶりがっこを入れたタルタルソースが好きで家でも作ったりします。

普通のタルタルソースより甘みとコリコリ食感が増すのでオススメです！！

から揚げにもよく合いますよ〜。

続いて、盛りだくさんな差し入れの数々！！

定番のお菓子に……

和菓子に……

左：京菓子司 満月「阿闍梨餅」

右：FiOLATTEアソートギフト16個入

ゼリーや洋菓子……

下：とんかつ まい泉「ミニメンチかつバーガー」「ミニフィッシュかつバーガー」「ミニキャベツメンチかつバーガー」

さらに、豚まんにミニバーガーって！

出演者3人しかいないのに量が半端なくて、ホントビックリしました！！

そんな現場メシで英気を養って、いざ本番！！

稽古のとき以上に熱量やアドリブが増し、出演しているボクたち自身が笑いそうになるぐらいおもしろいものになりました！！

その後、無事に公演が終わり、最後のあいさつを終えたタイミングで、10月開催のイベントをサプライズ発表させていただきました！！

いや〜、皆さんが喜んでくれてホントよかった〜っ(≧▽≦)

ということで！！

2026年10月31日（土）にアリーナ立川立飛にて『下野紘音楽祭』というイベントをさせていただきます！！

出演者はボクだけでなく、今回いっしょに「サウナの『ウ』」に出演していた土岐隼一くん、2月のVOICARIONでも共演した畠中祐くん、そしてGRANRODEOと、豪華メンバーでライブイベントをお届けしたいと思っています！！

下野さん的には、久しぶりにステージで歌うのでちょっと緊張しますが……。

よかったら、ぜひとも遊びに来てくださいね〜！！

さて、次回の更新は7月9日（木）。来月の〈現場メシ〉もお楽しみに！

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□下野紘朗読祭「サウナの『ウ』〜桜木春馬編〜」



□下野紘音楽祭



■京菓子司 満月「阿闍梨餅」 記事内で登場したイベントやグルメテキストをクリックするとサイトに遷移します。□下野紘朗読祭「サウナの『ウ』〜桜木春馬編〜」□下野紘音楽祭■京菓子司 満月「阿闍梨餅」

■FiOLATTEアソートギフト16個入

■とんかつ まい泉「ミニメンチかつバーガー」「ミニフィッシュかつバーガー」「ミニキャベツメンチかつバーガー」