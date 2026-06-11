「アハ！体験」の時、脳では何が起きている？【脳の話】

「アハ！体験」のとき、脳では何が起きている？

神経細胞が一斉に活動しドーパミンが分泌される

アルキメデスは、お風呂から水があふれるのを見て、アルキメデスの原理を発見したといいます。ニュートンは、リンゴが木から落ちるのを見て、重力を発見したとされます。そのとき、彼らは「わかった！」と叫んだに違いありません。これも、偉大なる「アハ！体験」といえるでしょう。

では、「アハ！体験｣の瞬間、脳内では何が起こっているのでしょうか。人間の脳は、平常時と「アハ！体験」時でははっきりと異なる反応を示します。

後者においては、０ ．１秒のほどの間に、驚くほど集中的な神経細胞の活動が生じるのです。同時に、報酬系の物質であるドーパミンがタイミングよく分泌されていることが知られています。

この神経細胞の一斉活動と、ドーパミンの分泌こそが、「アハ！体験」の「わかった！」という感覚の正体だと考えられています。これは、私たちが何かをひらめいた瞬間のメカニズムそのものといえます。

つい最近まで、知識が豊富な人や事務処理能力の高い人が評価されてきました。しかし、時代は大きな転換点を迎えています。

これから求められる資質のキーワードとして、「創造性」や「ひらめき」を挙げることができると私は思っています。

創造性やひらめきは、もちろんどのような時代にも必要とされるものですが、現代社会においてこれまで以上に必要とされ、より評価される時代になりつつあります。そんなことを、最近つくづく感じるのは私だけでしょうか。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話』著：茂木健一郎