高橋一生×斎藤工×水上恒司『犯罪者』ユースケ・サンタマリアが大企業社員役 伊武雅刀、伊東四朗ら出演決定
動画配信サービス「Prime Video」で7月17日から世界独占配信されるPrime Originalドラマ『犯罪者』の追加キャスト第1弾が発表され、ユースケ・サンタマリア、伊武雅刀、伊東四朗、堀部圭亮、ソウジ・アライの出演が明らかになった。
【画像】主演の高橋一生、斎藤工、水上恒司
本作は、「相棒」シリーズなどで知られる脚本家・太田愛の同名小説を実写化したクライム・ミステリー。警察、政治、巨大企業が複雑に絡み合う壮大な群像劇として“映像化困難”とされてきた作品を、『エゴイスト』の松永大司監督が映像化する。脚本は、『相棒』シリーズや『科捜研の女』シリーズ、さらに『名探偵コナン 黒鉄の魚影』などを手がけた櫻井武晴が担当した。
主演を務めるのは高橋一生、斎藤工、水上恒司の3人。白昼の駅前広場で発生した無差別殺傷事件をきっかけに、刑事、記者、生存者という本来出会うはずのなかった3人が巨大な陰謀の真相に迫っていく。
物語は、4人が刺殺される通り魔事件から幕を開ける。犯人は事件直後に薬物中毒で死亡した状態で発見されるが、唯一生き残った青年・修司（水上）は病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と警告される。病院を抜け出して自分のアパートに戻った修司は、そこで謎の暗殺者に再び襲撃されるが、間一髪のところで助けたのは、事件の捜査に来ていた刑事の相馬（高橋）だった。相馬は友人のフリーライター・鑓水（斎藤）とともに修司を守りながら事件の真相を追う。やがて3人は、企業による隠蔽や政界との癒着、さらには謎の奇病の存在へとたどり着く。
今回発表されたキャスト陣は、事件の裏で存在感を増していく大手食品メーカー「タイタスフーズ」と、その周辺にいる政界関係者たちを演じる。
ユースケが演じるのは、「タイタスフーズ」第一営業部課長の中迫武。ある出来事をきっかけに重大な事実を知り、会社と正義の狭間で葛藤する人物だ。タイタスフーズ社長・園田俊夫役には伊武、専務取締役・森村隆俊役には堀部が名を連ねる。
さらに、同社と深い関わりを持つ与党の重鎮議員・磯辺満忠役を伊東、その秘書・服部裕之役を、ドラマ『Pachinko パチンコ』や『TOKYO VICE』など国際的な活躍を見せるソウジ・アライが演じる。
ユースケは撮影を振り返り、「監督の熱気がスタッフ、キャストに伝わって、常に集中していました。とてつもなくシリアスな内容にもかかわらず、現場に行くのが楽しみな作品でした」とコメント。続けて「ワンシーン終わるごとに、満足げな表情の監督が近づいてきて静かに握手を交わす。そんな満たされた瞬間が折り重なってこの作品はできています。松永組ロスが抜けきらない…」と、作品への強い思い入れを明かしている。
【画像】主演の高橋一生、斎藤工、水上恒司
本作は、「相棒」シリーズなどで知られる脚本家・太田愛の同名小説を実写化したクライム・ミステリー。警察、政治、巨大企業が複雑に絡み合う壮大な群像劇として“映像化困難”とされてきた作品を、『エゴイスト』の松永大司監督が映像化する。脚本は、『相棒』シリーズや『科捜研の女』シリーズ、さらに『名探偵コナン 黒鉄の魚影』などを手がけた櫻井武晴が担当した。
物語は、4人が刺殺される通り魔事件から幕を開ける。犯人は事件直後に薬物中毒で死亡した状態で発見されるが、唯一生き残った青年・修司（水上）は病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と警告される。病院を抜け出して自分のアパートに戻った修司は、そこで謎の暗殺者に再び襲撃されるが、間一髪のところで助けたのは、事件の捜査に来ていた刑事の相馬（高橋）だった。相馬は友人のフリーライター・鑓水（斎藤）とともに修司を守りながら事件の真相を追う。やがて3人は、企業による隠蔽や政界との癒着、さらには謎の奇病の存在へとたどり着く。
今回発表されたキャスト陣は、事件の裏で存在感を増していく大手食品メーカー「タイタスフーズ」と、その周辺にいる政界関係者たちを演じる。
ユースケが演じるのは、「タイタスフーズ」第一営業部課長の中迫武。ある出来事をきっかけに重大な事実を知り、会社と正義の狭間で葛藤する人物だ。タイタスフーズ社長・園田俊夫役には伊武、専務取締役・森村隆俊役には堀部が名を連ねる。
さらに、同社と深い関わりを持つ与党の重鎮議員・磯辺満忠役を伊東、その秘書・服部裕之役を、ドラマ『Pachinko パチンコ』や『TOKYO VICE』など国際的な活躍を見せるソウジ・アライが演じる。
ユースケは撮影を振り返り、「監督の熱気がスタッフ、キャストに伝わって、常に集中していました。とてつもなくシリアスな内容にもかかわらず、現場に行くのが楽しみな作品でした」とコメント。続けて「ワンシーン終わるごとに、満足げな表情の監督が近づいてきて静かに握手を交わす。そんな満たされた瞬間が折り重なってこの作品はできています。松永組ロスが抜けきらない…」と、作品への強い思い入れを明かしている。