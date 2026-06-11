2人の高橋一生が対面！圧巻の長尺対話シーンに「別人すぎて凄い」「本当に見入った」＜リボーン＞

高橋一生が、冷酷無比な社長・根尾光誠と、正義感に溢れ周囲に愛される男・野本英人の一人二役に挑んできたドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。

本作は、新興IT企業「NEOXIS」の社長である主人公・光誠が、何者かに階段から突き落とされ、気がつくと2026年から2012年の世界に遡っていたところからスタート。さらに光誠は、自分が立ち退きを進めていた寂れた商店街に生きる男・英人に“転生”しており、人生をやり直す羽目になった男の“再生《リボーン》の物語”が描かれてきた。

6月9日（火）に放送された最終話では、「英人に転生した光誠」と「転生先の光誠」がついに初対面を果たし、高橋一生の圧巻の芝居が繰り広げられた。

（※以下、最終話のネタバレがあります）

【映像】高橋一生同士が対話！

◆「やっと会えた」

最終話では、転生前の光誠が何者かに神社の階段から突き落とされた「2026年2月17日」がやってきた。

そんななか、英人として生きる光誠は、友野達樹（鈴鹿央士）が行方不明だという知らせを受け、「友野が犯人かもしれない」と考え急いで神社に向かう。

そして光誠は、ちょうど揉み合いになりかけていた“この世界の光誠”と友野の間に割って入り、ついに光誠同士が対面する展開に――。

光誠が「やっと会えた」と告げると、“この世界の光誠”は、「僕は会いたくありませんでしたよ。あなたが怖かった。僕という存在が、いつかあなたに取って代わられるんじゃないか。怖かった」と返す。

さらに“この世界の光誠”は、「だってあなたは根尾光誠なんですもんね」と正体を指摘したうえ、自身の中身が英人であることを明かした。

そして英人は、どこか寂しさを感じさせる雰囲気で、「（中身が別人だと）あなたも気づけなかったっていうことは、僕はもう根尾光誠そのものなんですかね」と語る。

その後も、転生によって孤独な環境で生きるなかで追い込まれてしまった英人と、それに向き合う光誠の対話が長尺で展開され、高橋一生が2人の男を見事に表現。SNS上では「別人すぎてまじでこの方凄すぎる」「圧巻です」「一人芝居えぐい」「対峙の場面は本当に見入った」と称賛するコメントが飛び交っていた。