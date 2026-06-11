１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円５２銭前後と前日の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル高・円安で推移している。



１０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円５５銭前後と前日に比べ２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。トランプ米大統領がイラン攻撃を示唆したことなどから一時１６０円５８銭まで上伸した。



米中央軍がイラン国内の複数の標的に対して追加の攻撃を開始したことが伝えられるなか、この日の東京市場も「有事のドル買い」が優勢となっている。ただ、日本の通貨当局による為替介入への警戒感が根強いほか、日経平均株価の下落を受けて安全通貨とされる円を選好する動きもあり、ドル円相場は１６０円台半ばで推移している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５４２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８５円２７銭前後と同２銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS