「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午前１０時現在で、ＮＴＴ<9432.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



１１日の東京市場で、ＮＴＴはしっかり。同社は１０日、米台韓の投資家や企業と共同で次世代通信基盤「ＩＯＷＮ（アイオン）」の普及などを目的とした投資ファンド「ＩＯＷＮ ＡＩ Ｆｕｎｄ」を設立すると発表。これが買い予想数上昇につながっているようだ。



同ファンドの投資対象は、「フォトニクス技術（光伝送や光スイッチなどデータ伝送性能及び電力効率の向上につながる技術）」「光デバイス・光電融合モジュール（レーザー、ＶＣＳＥＬ、変調器などの関連技術）」「ＡＩ向け半導体・パッケージング（ＧＰＵなど高密度・高性能な計算基盤を支える技術）」など。ファンドの規模は約８００億円になる見込みだとしている。



出所：MINKABU PRESS