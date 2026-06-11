ＡＮＹＣＯＬＯＲ<5032.T>はストップ安の水準となる前営業日比５００円安の２３７５円でウリ気配となっている。１０日の取引終了後、２６年４月期の単独決算の発表にあわせて、２７年４月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は５６０億～６００億円（前期比０．６～７．８％増）、営業利益予想は１８０億～２００億円（同１０．８～０．９％減）とした。年間配当予想は中間・期末各３１円の合計６２円（前期は７５円）を見込んでおり、これらを嫌気した売りが優勢になっている。売上高はＶＴｕｂｅｒの起用頻度などの面でこれまで以上に規律をもった運用を行う方針であることなどを考慮し、慎重に見通した。利益面では従業員数の増加などが負担となる。



なお、２６年４月期は売上高が５５６億８１００万円（前の期比２９．９％増）、営業利益が２０１億７２００万円（同２３．９％増）だった。



出所：MINKABU PRESS