Mrs. GREEN APPLE『CEREMONY』第2弾開幕！2027年も開催決定
Mrs. GREEN APPLEが立ち上げたあらたなエンターテインメントメディア『CEREMONY』の第2弾が、6月10日にKアリーナ横浜で開幕した。
■2026年の『CEREMONY』はTVer配信＆WOWOW放送・配信が決定
初日公演には、Mrs. GREEN APPLEをはじめ、AI、asmi、ORANGE RANGE、s**t kingz、超ときめき♡宣伝部、TOMORROW X TOGETHERら、多彩なアーティストが出演。約3時間半にわたり繰り広げられたステージは、『CEREMONY』ならではの濃密かつスペシャルな一夜となった。
さらに、公演のクロージングMCでは、大森元貴（Vo＆Gu）が『CEREMONY』を2027年も開催することを発表。早くも第3回開催が決定した。
『CEREMONY』2日目となる6月11日には、Mrs. GREEN APPLEの他、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、サカグチアミ、TWS、ネクライトーキー、マキシマム ザ ホルモンらが出演予定（※Mrs. GREEN APPLE以外はABC順）。
また、『CEREMONY 2026』の模様は、今夏にTVerでの配信、WOWOWでの放送・配信が決定している。
■番組情報
WOWOW『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」2026』
2026夏放送・配信予定
※放送・配信終了後～1週間のアーカイブ配信あり
＜出演＞
［DAY-1］Mrs. GREEN APPLE AI asmi 超ときめき♡宣伝部 ORANGE RANGE s**t kingz TOMORROW X TOGETHER
［DAY-2］Mrs. GREEN APPLE FRUITS ZIPPER 上白石萌音 マキシマム ザ ホルモン（※ライブ演奏シーンの放送・配信なし） ネクライトーキー サカグチアミ TWS
■関連リンク
TVer番組サイト
https://tver.jp/series/sr8sdx0tge?utm_campaign=official_other_variety2026&utm_medium=referral&utm_source=t.co
WOWOW番組サイト
https://www.wowow.co.jp/music/mrsgreenapple/
『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』特設サイト
https://mrsgreenapple.com/feature/ceremony2026
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/