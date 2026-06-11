【40代・50代】唇も肌も疲れて見えない。プラダ ビューティーで見つけた名品コスメ３選
「なんだか顔色が冴えない」「以前より唇がしぼんで見える」。そんな変化を感じることはありませんか？2026年春夏は、厚塗りで隠すよりもツヤや血色感を活かしたメイクがトレンド。そこで今回は、プラダ ビューティーの中から、大人世代のメイクを格上げしてくれる注目アイテムを３つ紹介します。
ツヤと血色感を叶える大人向けグロス
唇の乾燥や縦ジワが気になる人におすすめなのが、「リフレクション リキッド バーム グロス」。
▲プラダ ビューティー「リフレクション リキッド バーム グロス」 全10色 ￥5,940（税込）
みずみずしい潤いとツヤ感を与えながら、自然な血色感もプラスしてくれるため、顔全体が明るい印象に仕上がります。中でも「ユニバーサル」は手持ちリップに重ねる使い方もおすすめ。今季らしい透け感のある唇を楽しめます。
ケアもメイクも楽しめる話題のリップバーム
「リップ バーム ブラッシング ケア U001」は、自然な血色感を演出したい日にぴったり。「リップ バーム オプティマイジング ケア U000」は、リップ下地や仕上げとして活躍する万能タイプです。
▲プラダ ビューティー（左）「リップバーム フロスティング ケア」 U002（バナナイエロー）／（中央）「リップ バーム ブラッシング ケア」 U001（アストラルピンク）／（右）「リップ バーム オプティマイジング ケア」 U000（ユニバーサル） 各￥7,260（税込）
さらに話題の「リップバーム フロスティング ケア U002」は、リップだけでなくチークやアイメイクのニュアンスチェンジにも使える優秀アイテム。メイクを楽しみながら唇のケアも叶います。
ツヤ・カバー・UV対策を１つで叶えるクッションファンデ
毛穴や色ムラはカバーしたいけれど、厚塗りには見せたくない。そんな大人肌におすすめなのが「メッシュ クッション」です。
▲プラダ ビューティー「メッシュ クッション」 全4色（写真はLN10） SPF50+ PA++++ ￥11,330（税込）
軽やかなつけ心地ながら、毛穴や小ジワを自然にカバー。素肌感を残しながら、内側から発光するようなツヤ肌を演出します。ナイアシンアミドなどのスキンケア成分を配合し、SPF50+・PA++++の高いUVカット効果も搭載。紫外線やメイク崩れが気になるこれからの季節にも頼れる存在です。
40代・50代のメイクは、隠すことよりもツヤや血色感を味方につけることが大切。今回紹介したプラダ ビューティーのアイテムは、大人世代の悩みに寄り添いながら、今っぽい抜け感や洗練された印象を叶えてくれるものばかり。夏のコスメ選びの参考にしてみてください。＜text＆photo：Chami＞
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