お風呂場がすぐ散らかる…。大人世代が見直したい“浮かせる収納”のコツ
「片付けたばかりなのに、なんだかごちゃついて見える」と悩みを感じやすい場所のひとつがお風呂場。シャンプーやボディソープ、洗顔料など、毎日使うアイテムが集まるため、気づかないうちに物が増えやすい面も。特にボトル類が床や棚に並ぶと、生活感だけでなく圧迫感も生まれやすくなります。
最近のバスルーム収納は、「たくさん収納すること」よりも、「掃除しやすく、すっきり見えること」が重視されています。そこで注目されているのが“浮かせる収納”。今回は、お風呂場をすっきり見せる収納のコツを紹介します。
（１）ボトル類の“床置き”を減らす
お風呂場が雑然として見える原因のひとつが、シャンプーやボディソープなどのボトル類。床や棚にたくさん並んでいると視界に入る情報量が増え、空間が狭く見えやすくなります。
最近はマグネット式のラックやホルダーを活用し、壁面へ浮かせて収納するスタイルが定番になりつつあります。床が見える面積が増えることで空間全体に抜け感が生まれ、見た目もすっきり。さらに、ぬめりや水アカがたまりにくくなるため、掃除の手間を減らしやすいのもメリットです。
（２）“置く物”を増やしすぎない
便利だからといって、お風呂場にアイテムを増やしすぎると、どうしても生活感が強くなります。使いかけのヘアケア用品、試供品、複数の洗顔料などが並んでいると、それだけで雑然とした印象に見えてしまうことも。
収納を見直す際は、「毎日使う物だけを出しておく」という考え方がおすすめ。ストック類は洗面所や収納スペースへ移し、浴室には必要最低限の物だけを残す。これだけでも空間の印象は大きく変わります。
（３）“ボトルの見え方”を見直す
お風呂場の印象は、物の数だけでなく“見え方”にも左右されます。色やデザインが異なるボトルが並ぶと、それだけで視線が分散し、生活感の原因になってしまうのです。
無理にすべて詰め替える必要はありませんが、まずはボトルの数を厳選したり、見える範囲を整理したりしましょう。収納グッズを増やす前に、「本当に必要な物だけが並んでいるか」を見直してみるのもひとつの方法です。
お風呂場収納は、収納量を増やすことよりも、「掃除しやすさ」と「見え方」を整えることがポイント。まずは床置きを減らし、必要以上に物を増やさないことから始めてみましょう。少し見直すだけでも、毎日使うバスルームがぐっと快適に感じられるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は整理収納アドバイザー・インテリアコーディネートに関する知見を参考に編集部が構成しています
🌼おしゃれな家ほどやっている。生活感を減らす「見せる収納のコツ」