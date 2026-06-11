「なんで私ばかり頑張ってるんだろ…」恋愛がしんどくなる女性の共通点
連絡するのも自分。予定を合わせるのも自分。気づけば恋愛が楽しいよりもしんどくなっている。そんな女性には、共通する行動パターンがあります。
“相手の気分”を優先しすぎている
何かを決める時、まず相手の都合を考えていませんか？もちろん相手への気遣いは大切。ただ、いつも相手優先だと、自分の希望は後回しになります。恋愛で疲れやすい女性は、無意識に相手の機嫌や予定を優先しがちです。
“頼るより頑張る”を選んでいる
不満があっても、自分でなんとかしようとしていませんか？本当は話したいことがあっても我慢する。困っていても助けを求めない。その状態が続くと、負担は自分だけに積み重なります。
“与えること”で愛情を証明しようとしている
尽くすことが愛情だと思っていませんか？相手のために動き続ける恋愛は、一見うまくいっているように見えます。ただ、与えることばかりが増えると、関係のバランスは崩れやすいでしょう。
恋愛がしんどくなる女性は、相手を優先する、我慢する、与え続けるの積み重ねで自分自信を消耗させいるもの。恋愛は一人で頑張るものではありません。“頑張ること”より、“頼ること”を覚える方が、関係は長続きします。 ※画像は生成AIで作成しています
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