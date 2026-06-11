横から見たシルエットが変わる。１日30秒「姿勢とお腹を同時に整える」簡単習慣
年齢を重ねると、「体重は変わらないのにお腹まわりが気になる」「横から見た姿勢が気になる」と感じることが増えてきます。その原因は脂肪だけではなく、姿勢の崩れや体幹の低下が関係している場合も少なくありません。猫背や骨盤の傾きによってお腹が前に出て見えたり、全身のシルエットがぼんやり見えたりすることもあります。
そこで取り入れたいのが、ヨガの定番ポーズ【ウォーリア３】。片脚でバランスを取ることで体幹やお尻、脚まわりを自然に使いながら、姿勢改善とスタイルアップを同時にめざせるエクササイズです。
【STEP１】まっすぐ立って準備する
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【STEP２】片脚を後ろへ伸ばしてキープ
上半身をゆっくり前へ倒しながら、片脚を後方へ持ち上げます。頭から背中、上げた脚までが一直線になる位置を目指しましょう。視線は少し前方の床へ。その姿勢で３〜５呼吸（約30秒）キープします。終わったらゆっくり元の姿勢へ戻り、反対側も同様に行いましょう。
▶効かせるコツ
脚を高く上げることよりも、“体を一直線に保つこと”を優先しましょう。特に骨盤が横に開かないよう意識するのがポイント。お腹に軽く力を入れ続けることで体幹が働きやすくなり、お尻や脚まわりの筋肉も自然に使われます。姿勢を支える筋肉にアプローチしやすくなるため、姿勢改善やお腹まわりの引き締め効果も期待できるのも魅力です。
姿勢が整うと、首が長く見えたり、お腹まわりがスッキリ見えたりと、見た目の印象は想像以上に変わるもの。１日30秒からでも十分。無理なく続けながら、スッキリとした後ろ姿と軽やかな体づくりをめざしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はヨガインストラクター、ピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に編集部にて構成しています
🌼太ももの前ばかり張る人へ。１日10回「下半身とお腹を同時に引き締める」簡単習慣