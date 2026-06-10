恋のチャンスを逃してるかも。男性から「脈なしだな」と思われる行動
気になる男性と両想いになりたくても、ちょっとしたことで男性から「脈なし」と思われてしまうことも。
そこで今回は、男性から「脈なしだな」と思われる行動を紹介するので、恋のチャンスを逃さないためにもしっかり頭に入れておきましょう。
｜あまり目を合わせてくれない
男性は女性に対して「あまり目を合わせてくれない」と感じると、脈なしと判断してしまう可能性が高いです。
なぜなら、男性は「自分に興味がないんだ」「もしかして嫌われている？」と考えるから。
｜会話中のリアクションが少ない
男性は会話中にあまりリアクションしてくれない女性に対しても脈なしと判断してしまう可能性があります。
なぜなら、「話がつまらないのかな？」「あまり話したくないのかな？」と考えるから。
相槌を入れながら、時には笑ったり驚いたりなど、気になる男性との会話中はわかりやすく表情を変えることを意識してみましょう。
｜別れ際の素っ気ない態度
仕事の帰り道やデートの別れ際など、女性に素っ気ない態度をされてしまうと、男性は脈なしと判断してしまうもの。
なぜなら、「一緒だったのが嫌だったのかな？」「つまらなかったのかな？」と考えてしまうからです。
別れ際に何度も手を振ったり、名残惜しそうな雰囲気を出して男性の足を引き止めようとしたりするだけでも、男性はあなたの好意を感じ取ってくれるでしょう。
今回紹介した行動を繰り返していると、いくら男性があなたに好感を持っていたとしても、徐々に気持ちが冷めていってしまうので、なるべくしないように心がけていきましょうね。
🌼恋愛対象として見られてない。脈ナシを「脈アリに変える方法」