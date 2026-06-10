「離婚したら一緒になろう」は本気？不倫中の女性が期待してしまう言葉
不倫相手から「もし離婚したら、そのときは一緒になろう」と言われたら、期待してしまうのは自然なこと。たとえ今すぐではなくても、“いつか”を想像してしまう人は少なくありません。ただ、不倫関係では、この“いつか”が関係を長引かせる理由になることもあります。
否定されないことで期待が残る
「無理だよ」とは言われない。だからこそ「可能性はあるんだ」と感じやすくなります。人は希望が残っているときほど、今の苦しさを我慢できてしまうもの。その結果、現実よりも“未来の可能性”に気持ちを預けてしまうのです。
未来の話と現実は別物
「一緒になりたい」と言ってくれる。でも、離婚に向けた具体的な話は出てこない。このズレは、不倫関係でよく見られるものです。気持ちとしてそう思っていることと、実際に人生を動かすことは同じではありません。
“待つ理由”になってしまう
本来なら立ち止まって考えるべき状況でも、「離婚したら…」という言葉があることで待ち続けてしまうもの。気づけば、数ヶ月、数年と時間が過ぎていることもあるでしょう。期待は支えになる一方で、現実を見る目を曇らせる原因となることもあります。
「離婚したら一緒になろう」という言葉は本音だったとしても、本当に重要なのは言葉そのものではなく、その後にどんな行動があるかということ。未来の話が増えるときほど、今の現実がどう動いているのかを忘れずに見つめてください。 ※画像は生成AIで作成しています
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