敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。規定投球回到達にあと1死のところで無念の降板となった。6回2/3を投げて、6安打4失点（自責3）、3四球6奪三振。7勝目の権利は手にしていたが、後続が打たれて消滅。ネット上も嘆きの声を上げた。

大谷は6回までソロホームラン1本に抑えていたが、7回2死一、二塁から右翼線に二点タイムリーを浴びて降板。規定到達まであと1死だったが、惜しくも及ばなかった。それでも7勝目の権利を手にしていたが、8回に3番手ハートが逆転3ランを被弾。大谷の7勝目が消滅した。

逆転の一打はカリハン。4回に大谷から右翼席を超える場外ソロを打っていた。これがメジャー初ホームランだったが、この日2本目のホームランで大谷の勝利を消し去った。大谷は打者として、3回に大飛球を放つも左翼手レイノルズにホームランキャッチされており、悔しいシーンが目立った。

降板から30分後の悲劇。ネット上では「一瞬で大谷さんの勝ち投手権利消えた」「大谷翔平に最悪な日や……ホームランキャッチされるし、勝ち投手の権利消されるし」「ブルペン陣5月の防御率よかったのになぁ」「なおドしとるなぁ」「ヤな予感が当たってしまいました」「え、え、え、」「踏んだり蹴ったり」「何やってんだ………ガックリ………」「信じられない」などと嘆きの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）