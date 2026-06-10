なぜか白Tシャツが部屋着っぽく見える…。40代・50代が見直したい“ネックライン”
夏の定番アイテムといえば白Tシャツ。どんな服にも合わせやすい一方で、「なんだか部屋着っぽく見える」「以前よりしっくりこない」と感じたことはありませんか？その原因はサイズ感や素材だけでなく、“ネックライン”にあるかもしれません。
首元が詰まりすぎると部屋着感が出やすい
白Tでよく見かけるのが、首元が詰まったクルーネック。カジュアルで着回しやすい一方、首まわりに余白が少ないため、顔まわりが重たく見えてしまうことがあります。
特に40代・50代は、首元までしっかり詰まったデザインを選ぶとラフな印象が強くなりすぎることも。白Tそのものはシンプルなのに、なぜか部屋着っぽく見えると感じるのは、このバランスが影響している場合があります。
2026春夏は“開きすぎない抜け感”が正解
だからといって、深いネックラインが正解というわけではありません。今季は肌を見せるよりも、自然な抜け感を作るスタイルが主流。やや広めのクルーネックや浅めのUネックなど、首元に軽さを感じられるデザインが人気を集めています。
首から肩へ自然につながるラインが生まれることで、白T特有のシンプルさが洗練された印象へ変わります。
ネックライン次第で顔まわりの印象は変わる
ネックラインは顔まわりの印象を左右する大切な要素。特にボートネックのように横へ広がるデザインは、首から肩のラインを美しく見せやすく、大人世代にも取り入れやすい形です。
2026春夏はシルバーアクセサリーとの組み合わせも人気で、首元の抜け感をより引き立ててくれます。
白Tが似合わくなったと感じるのは、似合わなくなったのではなく、今の自分に合うネックラインへ更新する時期が来ているだけかも。今季はサイズや素材に加えて、首元の見え方にも目を向けることが、自然なアカ抜けへの近道です。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は大人世代のファッション理論や2026年春夏トレンドに関する一般的知見を参考に編集部で構成しています
🌼おしゃれのつもりが“おば見え”。なぜかアカ抜けない「白Tシャツ」は“バランス”で変わる