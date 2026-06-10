会いたい温度感＝本気度。男性の「愛情レベル」の見極め方
「私ばかり会いたがってる？」と不安に感じたことはありませんか？実は“会いたい温度感”は、男性の本気度を測る分かりやすいサインのひとつ。そこで今回は、男性の「愛情レベル」の見極め方を紹介します。
忙しくても“代替案”を出してくれるか
本気度の高い男性は、どれだけ忙しくても「今週は難しいけど、来週なら会えるよ」と代替案を出してきます。たとえ短時間でも「少しだけ会おう」と調整しようとする姿勢は、あなたを大切に思っている証拠。逆に「忙しい」で終わってしまうなら、優先順位が低いのかもしれません。
会えない時間に“つながり”を作ろうとするか
「会えないから連絡もしない」ではなく、「今日はこんなことあったよ」とメッセージを送ったり、電話を提案したり。会えないときにこそ、気持ちを共有しようとするかどうかが愛情レベルの分かれ道です。既読スルーや未読放置が続くなら、残念ながら本気度は低めでしょう。
未来の予定を一緒に立てようとするか
「次は旅行に行こう」「来月の休みに会おう」など、未来を見据えた話題が出るかどうかも大きなポイント。本気の男性は、自然と未来にあなたを組み込んで考えます。反対に、具体的な予定が一切出てこない場合は、関係を深める意欲が薄いサインといえるでしょう。
“会いたい温度感”は、彼の愛情レベルを読み解く重要なヒントです。大切なのは「会う回数」よりも「会えないときの姿勢」。そこに彼の愛情の本音が表れますよ。
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