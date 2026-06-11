佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の11日の天気をお伝えします。



「傘の日」

6月11日は"傘の日"です。暦上の梅雨入り、"入梅"にあたることから、この日に制定されました。雨具の出番はありませんが、日傘が活躍する一日となりそうです。



環境省の報告によると、遮光日傘（遮光率99％のもの）を使用した場合、紫外線対策をしないときに比べて汗の量が17％減るということです。11日は日差しがたっぷり届くので、日傘をお供におでかけしましょう。



「天気の予想」

一日を通して穏やかに晴れるでしょう。雨具の出番はなさそうです。日差しがたっぷり届き、洗濯日和でしょう。



「気温の予想」

最高気温は福岡市や北九州市で29℃、久留米市など内陸の地域では30℃以上の真夏日となりそうです。最近は朝がひんやりしている分、一日の中の気温の変化が大きい日が続いています。体調を崩さないようにご注意ください。



「なのか間予報」

土曜日にかけては日差しが届き、気温が上がります。熱中症対策が必要です。日曜日と週明けの月曜日は雨が降る時間があるでしょう。来週の水曜日以降は曇りや雨の日が続き、梅雨本番に入ります。今週の日差しは有効に使いましょう。