とちぎテレビ

宇都宮市の住宅地でクマ１頭が確保されてから、これまでに新たな目撃情報はありません。

これを受け市は、臨時休校にしていた学校を１０日から再開させます。

学校では休校の間、オンライン授業をするなど学びを確保してきました。

宇都宮市にある簗瀬小学校です。

学校のすぐそばでクマが目撃されました。

クマが市内に出没して以降、市は、市内全ての小中学校９４校を３日連続で臨時休校にしました。

昇降口の下駄箱に靴はなく、子どもたちの姿はありません。

職員室では教職員らが保護者からの問い合わせなど対応に追われていました。

宇都宮市では、休校中、それぞれの学校の判断でオンライン授業などを行い、児童が学習を続けられる環境を確保し、この学校ではデジタル教材を使って課題を提出してもらっています。

またスポーツテストや健康診断が実施できず日程の再調整が必要になったということです。

また校内で献立を作って調理する給食は、３日分が流れてしまいました。

１２日は外部で作っているパンの予定でしたが、先の見通しが立たなかったことから発注を止めて、校内で炊けるご飯に変更するということです。

給食室の冷蔵庫には、月曜日と火曜日に飲む予定だった約５００人分の牛乳が保管されていました。

宇都宮市は、９日クマ１頭が捕獲されてから２４時間以上、新たな目撃情報がないことや、複数頭いる可能性が低いという専門家の見解を踏まえ１１日から通常登校にすることを決めました。