aespa、日本1stミニアルバム『KISS N TELL』発売決定 全曲日本オリジナルの意欲作
グローバルグループ・aespaが、日本1stミニアルバム『KISS N TELL』を7月24日にリリースすることが決定した。
【動画】「正真正銘のガチセレブ」秋山成勲のYouTubeで明かされた、aespa・ジゼルの意外なルーツ
韓国でリリースした『LEMONADE』で世界19ヶ国のiTunes「トップアルバム」チャートで1位を獲得し、日中韓統合チャート「Global-K Chart」でもデイリー／ウィークリー／マンスリーで首位を記録、日本では5月30日付「オリコンデイリーアルバムランキング」、6月8日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でも1位を獲得するなど、グローバルな人気をさらに拡大しているaespa。そんなaespaが7月24日に日本1stミニアルバム『KISS N TELL』をリリースし、約2年ぶりとなる日本カムバックを発表した。
同作は、同名のリード曲「KISS N TELL」をはじめ、全6曲すべてが日本オリジナル楽曲という構成。テレビアニメ『キルアオ』のオープニングテーマであり、今年のドームツアーでの初披露でも話題を呼んだ「ATTITUDE」や、ドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』の主題歌として音源化が待ち望まれていた「In Halo」などが収録される。
フィジカル商品は、前作「Hot Mess」で好評を博した仕様を引き継ぎ、さらにアップグレードした全3形態で展開される。「Limited Edition Ver.」はフォトブックが80ページへとボリュームアップし、新たに集合トレカとポストカードを追加。「Poster Ver.」は、広げるとメンバー別のポスターが出現する仕様となる。メンバーのソロ4種に加えグループバージョンが加わり、全5種のうちランダムで1種が封入される仕様となっている。これらに「KISS N TELL Ver.」を加えた全3種のCDのビジュアルでは、幻想的でミステリアスな世界観を表現しており、進化を遂げたaespaの新たな魅力を堪能できる。
ワーナーミュージック・ストア限定で発売となる「Poster Ver.」のコンプリートセット「Warner Music Store Edition」には購入者対象で「aespaユニットトレーディングカード」を5枚プレゼント。また、6月30日までの期間に対象店舗にて『KISS N TELL』（Limited Edition Ver.／Poster Ver.／KISS N TELL Ver.）３形態同時セットを予約すると「トレーディングカード4枚セット」がプレゼントされる。対象ストアはワーナーミュージック・ストア、タワーレコード、HMV、楽天ブックス、セブンネットショッピング、ec board aespa STOREの6店舗で、各ストアごとにフォトカートの絵柄は異なる写真となる。
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韓国でリリースした『LEMONADE』で世界19ヶ国のiTunes「トップアルバム」チャートで1位を獲得し、日中韓統合チャート「Global-K Chart」でもデイリー／ウィークリー／マンスリーで首位を記録、日本では5月30日付「オリコンデイリーアルバムランキング」、6月8日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でも1位を獲得するなど、グローバルな人気をさらに拡大しているaespa。そんなaespaが7月24日に日本1stミニアルバム『KISS N TELL』をリリースし、約2年ぶりとなる日本カムバックを発表した。
フィジカル商品は、前作「Hot Mess」で好評を博した仕様を引き継ぎ、さらにアップグレードした全3形態で展開される。「Limited Edition Ver.」はフォトブックが80ページへとボリュームアップし、新たに集合トレカとポストカードを追加。「Poster Ver.」は、広げるとメンバー別のポスターが出現する仕様となる。メンバーのソロ4種に加えグループバージョンが加わり、全5種のうちランダムで1種が封入される仕様となっている。これらに「KISS N TELL Ver.」を加えた全3種のCDのビジュアルでは、幻想的でミステリアスな世界観を表現しており、進化を遂げたaespaの新たな魅力を堪能できる。
ワーナーミュージック・ストア限定で発売となる「Poster Ver.」のコンプリートセット「Warner Music Store Edition」には購入者対象で「aespaユニットトレーディングカード」を5枚プレゼント。また、6月30日までの期間に対象店舗にて『KISS N TELL』（Limited Edition Ver.／Poster Ver.／KISS N TELL Ver.）３形態同時セットを予約すると「トレーディングカード4枚セット」がプレゼントされる。対象ストアはワーナーミュージック・ストア、タワーレコード、HMV、楽天ブックス、セブンネットショッピング、ec board aespa STOREの6店舗で、各ストアごとにフォトカートの絵柄は異なる写真となる。