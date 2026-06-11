「パイレーツ９−８ドジャース」（１０日、ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手が先発マウンドに上がり、７回途中で今季ワースト４失点（自責点３）。規定投球回まであと１死届かず、防御率は１点台へ悪化した。それでも自身５連勝となる７勝目の権利を手に降板したが、八回に救援陣が一挙５失点の大炎上。九回に自ら１２号２ランを放って反撃したが、及ばずチームは貯金２０到達を逃した。

この日は正捕手のスミスが首の張りを訴えて欠場が続いており、ラッシングと今季初のバッテリーを組んだ。ＰＮＣパークではキャリア初登板となった中、先頭のホーウイッツに２球目のフォーシームで詰まらせた。だが打球は三塁後方にポトリ。いきなり先頭打者を出塁させると、続くロウにはストレートの四球で歩かせてしまった。

いきなりのピンチでギアを上げ、レイノルズの３球目に１００マイルを計測。５球目の内角１００・２マイルで空振り三振に仕留めた。続くオハーンもアウトローの９９マイルで空振り三振。２死にこぎつけると、最後はゴンザレスを９９マイルで右飛にねじ伏せ、スコアボードにゼロをともした。

二回も１死から四球を与えたが、落ちついて後続を打ち取った大谷。序盤３イニングを無失点で立ち上がったが、味方打線が２点を先制した直後の四回、まさかのシーンがあった。メジャー２年目のキャリハンにフォーシームを完璧にとらえられた。打球は右翼席場外に消える飛距離１３０メートルの確信弾。５登板ぶりの被弾で１点差に迫られ、なおも２死二塁のピンチを背負ったが、この日最速となる１０１マイルを投じ、空振り三振で最少失点で切り抜けた。

五回、六回と無失点に抑えた大谷。七回には四球と不運な内野安打で無死一、二塁のピンチを背負ったが、トリオーロを３球三振に斬った。打順はトップに帰り、ホーウィッツも見逃し三振。しかしロウには右翼線二塁打を浴び、今季ワーストの３失点だ。ここでマウンドを降り、スタンドからブーイングがわき起こった。

その後、ベシアがレイノルズの三ゴロを痛恨の後逸。適時失策となり大谷は失点４となった。それでも一発出れば同点の場面をベシアがしのぎ、勝利投手の権利は守られた。しかし八回、ハートが逆転３ランを被弾し、後を受けたドライヤーも２ランを浴びた。一挙５失点に敵地は騒然となり、大谷の勝利投手の権利も消滅。九回に１２号２ランを放つも、あと１点及ばなかった。

大谷は試合前時点で１０試合に先発し、６勝２敗、防御率０・７４をマーク。５月１３日のジャイアンツ戦から自身４連勝をマークしており、投打同時出場を果たした直近３ゲームではバットでも２戦連続の先頭打者アーチを放つなど、自らを援護していた。