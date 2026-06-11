アイドルユニット「仮面女子」のメンバーで、車いすユーザー・猪狩ともか（34）が11日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。人気YouTubeグループ「コムドット」のリーダー・やまとがSNSで、自身が披露したグッズが、K-POPボーイズグループTOMORROW X TOGETHER（TXT）のメンバー、YEONJUN（ヨンジュン）のグッズと酷似しているという指摘を受けて謝罪したことについて言及した。

やまとは9日、インスタグラムのストーリーズにキーホルダーの写真をアップした。黒のパーカーに、風船ガムを膨らませたキャラクターのキーホルダーで、このデザインがヨンジュンのソロ作品「GGUM」のグッズと酷似していると指摘が相次いだ。

指摘を受け、やまとは「TXTとYEONJUNのファンの皆さん 不快な思いをさせてしまって申し訳無かったです 流石にパクリすぎました」とデザインの酷似を認め謝罪。「速攻で作り直します」とした。続けて「そして丁寧に教えてくれた皆さん本当に本当にありがとうございました」と感謝を伝え「8/17〜8/23に向けて改めて気持ち引き締めて尽力します」と呼びかけた。

猪狩は、スポニチアネックスの「コムドット・やまと デザイン“パクリ”認め謝罪 人気アーティストグッズに酷似『不快な思いをさせた』」と題された記事を引用し、「『流石にパクリすぎました』 謝罪文でこれは…」とつづった。