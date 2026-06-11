■MLB パイレーツードジャース（日本時間11日、PNCパーク）

ドジャース・大谷翔平（31）は敵地でのパイレーツ戦に“1番・投手兼DH”で先発出場し、投げては6回2/3、102球を投げて、被安打6（被本塁打1）、奪三振6、四死球4、今季初の失点4（自責点3）。今季7勝目の権利を得るも規定投球回にわずか1アウト足らず、防御率は1.06となった。

試合はM.マンシー（35）のタイムリーで先制。2点リードで迎えた4回、T.キャリハン（25）から場外弾を浴び、1点差に迫られたが6回にはR.ウォード（28）に満塁弾が飛び出し大谷を援護した。しかし7回、B.ラウ（31）に2点タイムリーを浴び、ここで降板。2人目・A.ベシア（30）がマウンドへ上がった。打者・大谷自身は7回まで4打数0安打。

立ち上がり、先頭のS.ホルウィッツ（31）にレフトへのポテンヒットで出塁を許すと、続くB.ラウ（31）には四球を与えた。いきなり得点圏に走者を背負う展開となった大谷だが、3番・B.レイノルズ（31）を161kmの直球で空振り三振。さらに4番・R.オハーン（32）からも空振り三振を奪うと、最後は5番・N.ゴンザレス（27）を右飛に打ち取り、無失点にしのいだ。

2回は1死走者無しから7番・T.キャリハン（25）に四球を与えた。続くJ.マンガム（30）の投ゴロでは打球処理した大谷が二塁へ送球。しかしこの送球がそれて二塁封殺はならず、打者走者のみがアウトとなった。2死二塁と2イニング連続で先制のピンチを迎えた大谷。それでも9番・J.トリオロ（28）を中飛に抑え、この回も得点を与えなかった。

3回は先頭からテンポ良く2死を奪った。しかし2死走者無しから3番・レイノルズに死球を許し、3イニング連続で出塁される。しかし4番・オハーンを右直に打ち取り、本塁を踏ませなかった。

序盤を粘投し、ここまで無失点に抑えている大谷。すると打線は4回、2死三塁からM.マンシー（35）とK.タッカー（29）に連続タイムリーが飛び出し先制に成功した。2点の援護をもらった大谷は中盤に入った4回、2死から7番・キャリハンに初球の直球を捉えられ、飛距離130m超えの場外弾を浴びた。

1点差に詰め寄られた大谷だが、5回を三者凡退の好投で締め7勝目の権利を得た。すると打線は6回、2死満塁から7番・R.ウォード（28）にライトへの満塁弾が飛び出し、1ー6と一気に突き放した。5点の援護となり迎えた6回、大谷は時折自身の指を気にするしぐさを見せた。しかし4番・オハーンに右安打も後続を打ち取り、得点を許さなかった。

7回のマウンドにも上がった大谷は、不運な内野安打もあり無死一、二塁と走者を背負ったが、その後二者連続三振。しかし2番・ラウにライトへのタイムリー二塁打を浴び、3失点目を許した。ここで大谷は降板となり、2人目・ベシアがマウンドへ上がった。

試合前時点で6勝4敗、防御率0.74をマークしていた大谷。前回登板でも投打二刀流で出場し、6回、89球を投げて、被安打2、奪三振6、四球1、失点0で今季6勝目を挙げた。また、打っては6回まで3打数2安打とバットでも貢献した。