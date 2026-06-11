戦後の混乱期、路上生活者を救う「模範的施設」と称賛された岡田更生館。しかしその実態は、公金横領を隠蔽するために収容者を監禁・虐待する地獄の空間だった。

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脱走者はバットで撲殺され、遺体は裏山で秘密裏に焼却。潜入取材で暴かれたその全容を、鉄人社の文庫新刊『戦後まもない日本で起きた30の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



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「模範的施設」は嘘だった

太平洋戦争末期、日本の都市部は連日のように米軍の爆撃機・B29による空襲に遭っていた。岡山県岡山市も例外ではなく、1945年6月29日の未明に140機が襲撃、1737人が死亡し市内は焼け野原と化す。1ヶ月半後の同年8月15日、敗戦。

同市中心部には500人以上の浮浪者が路上にあふれた。こうした状況は国内各地で起こっており、戦禍により家や家族、職を失い路上生活を強いられていた者は日本全体で約30万人。中には、生きるために犯罪に手を染める者も少なくなかった。

治安の悪化を懸念したGHQ（連合国軍最高司令官総司令部）は1946年半ばから、そんな浮浪者を保護し衣食住を提供する施設を全国62ヶ所に設置。岡山県でも「更生館」と呼ばれる施設が3つ建てられ、その中でも最も規模が大きかったのが、ピーク時には500人以上の収容者を抱えた吉備郡岡田村（現・倉敷市真備町岡田）の岡田更生館である。

同館は設備や収容者への扱いが良く、当時の新聞に「模範的施設」と書かれるほどだったが、実際は収容者を養うための公金を施設長らが横領、その発覚を恐れて収容者を監禁・虐待、死に至らしめる地獄の空間だった。

事件発覚のきっかけは「ある男の告発」

事態発覚のきっかけは、同施設が作られ2年2ヶ月が経過した1949年（昭和24年）2月某日のこと。この日、詩人の北川冬一郎と名乗る男性が大阪市北区の毎日新聞大阪本社を訪れ、衝撃的な告白を行った。

なんでも、前年の1948年12月に職を求めて岡山に足を運んだところ、岡山駅近くの路上で身なりのきちんとした男性から声をかけられたそうだ。

「うちに来ると十分な食事が用意されている。館内で作業をすれば1日につき300円〜400円の賃金も払える。しばらく、うちに来て金を貯めたらどうか」

食うにも困っていた北川にとっては願ってもない話。すぐさま誘いに応じ、その職員男性に連れて行かれたのが岡田更生館だった。

しかし、入所するやいなや頭を丸坊主にされた後、狭い空間に多数の収容者がひしめき合う不衛生な土蔵に放り込まれる。「指導員」と呼ばれる部長級30名の監視の目は厳しく、収容者はトイレに行くにも事前に断りを入れなければ怒鳴られる始末。

仕事が与えられることはなく、食事も朝晩は米が数粒しか入っていない薄い雑炊で、昼は中身がよくわからない穀物か黒い麦飯が出されるのみ。就寝時は脱走防止のため全裸になるよう命じられたうえ、防寒具は布団代わりの麻袋（通称：ドンゴロス）が1枚与えられるだけだった。

バットで殴られ死亡した者も

収容者の大半は栄養失調に陥り、半数が結核を患い、ほぼ全員がダニの寄生による病を患っていた。

対して、施設には医務室こそ存在するものの医師はおらず、女医を自称する高齢の女性看護師が1人常駐しているだけで、受けられる治療も「傷口に塩をすりこむ」など杜撰なもの。事前に聞いていた話と全く違っていた。

このような劣悪な環境に耐えきれず脱走を試みる収容者もいたが、職員に見つかると施設に連れ戻され、見せしめとして、バットで殴られたり、肋骨を折られたりするなどの私刑が加えられた挙げ句、そのまま死亡する者もいた。北川によれば入所してわずか1ヶ月で、栄養失調、結核、職員からの暴行などで50〜60人が命を落としたという。

さらに、亡くなった者の遺体は正規の手続きを踏まず施設の裏山で焼却していたうえ、死亡届も医師ではなく看護師が作成していたそうだ。

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「岡田更生館が提出していた死亡届の数と寺に納骨されていた骨壺の数が合わない」などの情報を得た記者たちは同施設に潜入取材を計画する。彼らが見た「この世の地獄」とは――。

〈「骨と皮だけの痩せこけた収容者」「悪臭を放つ泥のようなメシ」路上生活者を死なせる問題施設に“潜入取材”⋯決死の記者たちが見た【この世の地獄】（昭和24年の事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））