メッシとロナウド6度目　長友5度目　史上最大W杯いよいよ開幕　48カ国1248人が夢舞台へ　メキシコ対南アフリカで幕開け　史上初の3カ国共催大会

4年に1度のサッカーの祭典「FIFAワールドカップ2026」北中米大会が11日午後1時（日本時間12日午前4時）、メキシコシティーで行われる1次リーグA組のメキシコ対南アフリカで開幕する。

アメリカ、カナダ、メキシコによる史上初の3カ国共催で、出場国は従来の32から48へと拡大された。決勝は7月19日（日本時間20日）。16会場で全104試合が行われるサッカー史上最大規模の大会だ。

今大会には48カ国から過去最多となる1248人が登録された。世界中のスター選手から新星までが集結し、約1カ月にわたる熱戦を繰り広げる。

メッシとロナウド 前人未到の6大会連続出場へ

今大会最大の見どころの1つが、サッカー界を代表するレジェンドたちの存在だ。

アルゼンチン代表のリオネル・メッシ、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド、そしてメキシコ代表GKのギジェルモ・オチョア。この3人は史上最多となる6大会連続出場を果たす。

前回大会で悲願の世界制覇を成し遂げたメッシは38歳。ロナウドは41歳となった。共に長年世界最高峰でプレーしてきたが、年齢を考えれば今回が最後のワールドカップとなる可能性もある。

サッカー界を彩ってきた2人が、最後の大舞台でどんな足跡を残すのか。世界中の注目が集まる。

最年長43歳、最年少17歳 世代を超えた夢舞台

今大会はベテランと若手が同じ舞台に立つ大会でもある。

最年長はスコットランド代表GK、クレイグ・ゴードンの43歳162日。最年少は開催国メキシコ代表MFジルベルト・モラの17歳240日で、その差は25歳以上に及ぶ。

FIFAによると、登録選手1248人のうち891人がW杯初出場。20歳未満の選手は22人、40歳以上の選手は7人となっている。

経験豊富なベテランが最後の挑戦に臨む一方、新たなスター候補たちも世界デビューの瞬間を迎える。

長友佑都は5度目のW杯 世界のレジェンドたちと肩を並べる

日本代表では39歳のDF長友佑都が5大会連続でワールドカップメンバー入りを果たした。

2010年南アフリカ大会から16年。日本サッカー界を支え続けてきた長友は、今大会登録選手の中でも9番目の年長者だ。

ロナウドやルカ・モドリッチ、マヌエル・ノイアーら世界的名手と並び、5度目の夢舞台に立つ。

日本は14日（日本時間15日）の初戦でオランダと対戦。その後、チュニジア、スウェーデンと戦う。

これまでの最高成績はベスト16。森保ジャパンが悲願のベスト8、さらにその先へ進めるかにも注目が集まる。

初出場4カ国 拡大されたW杯が生んだ新たな歴史

出場枠の拡大は、新たな物語も生み出した。

カーボベルデ、キュラソー、ヨルダン、ウズベキスタンが初めてワールドカップ出場を果たす。

これまで夢舞台に届かなかった国々にも門戸が開かれ、ワールドカップはより多様で、より世界を映す大会へと変化した。

史上初の48カ国開催は、新たなサッカー地図を描く大会でもある。

世界の視線は北中米へ

前回王者アルゼンチンは、史上3チーム目となる連覇を目指す。

フランス、スペイン、イングランド、ブラジルなどの強豪も頂点を狙う。

そして日本は新たな歴史を刻めるのか。

メッシとロナウドの最後の挑戦かもしれない大会であり、新たなスターが誕生する大会でもある。

48カ国、1248人による史上最大のワールドカップ。

世界中の視線が、北中米へと注がれている。

【ひと目でわかる北中米ワールドカップ】

大会概要

• 出場国：48カ国（前回32カ国）

• 登録選手：1248人

• 試合数：104試合

• 共催：アメリカ、カナダ、メキシコ

• 開幕：6月11日（日本時間12日）

• 決勝：7月19日（日本時間20日）

最多出場（歴代最多）

• リオネル・メッシ（アルゼンチン）6大会目

• クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）6大会目

• ギジェルモ・オチョア（メキシコ）6大会目

日本代表

• 最多出場：長友佑都（5大会目）

• ワールドカップ初出場：13人

最年長トップ10（開幕日時点）

1位 クレイグ・ゴードン（スコットランド）43歳162日

2位 C・ロナウド（ポルトガル）41歳126日

3位 オチョア（メキシコ）40歳333日

4位 モドリッチ（クロアチア）40歳275日

5位 ジェコ（ボスニア・ヘルツェゴビナ）40歳86日

6位 ノイアー（ドイツ）40歳76日

7位 ヴォジーニャ（カーボベルデ）40歳8日

8位 ムスレラ（ウルグアイ）39歳360日

9位 長友佑都（日本）39歳272日

10位 ガリンデス（エクアドル）39歳73日

最年少

• ジルベルト・モラ（メキシコ）17歳240日

初出場国

• カーボベルデ

• キュラソー

• ヨルダン

• ウズベキスタン

【執筆：小杉基（フジテレビ報道局 国際取材部デスク）】