メッシとロナウド6度目 長友5度目 史上最大W杯いよいよ開幕 48カ国1248人が夢舞台へ メキシコ対南アフリカで幕開け 史上初の3カ国共催大会
4年に1度のサッカーの祭典「FIFAワールドカップ2026」北中米大会が11日午後1時（日本時間12日午前4時）、メキシコシティーで行われる1次リーグA組のメキシコ対南アフリカで開幕する。
アメリカ、カナダ、メキシコによる史上初の3カ国共催で、出場国は従来の32から48へと拡大された。決勝は7月19日（日本時間20日）。16会場で全104試合が行われるサッカー史上最大規模の大会だ。
今大会には48カ国から過去最多となる1248人が登録された。世界中のスター選手から新星までが集結し、約1カ月にわたる熱戦を繰り広げる。
メッシとロナウド 前人未到の6大会連続出場へ
今大会最大の見どころの1つが、サッカー界を代表するレジェンドたちの存在だ。
アルゼンチン代表のリオネル・メッシ、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド、そしてメキシコ代表GKのギジェルモ・オチョア。この3人は史上最多となる6大会連続出場を果たす。
前回大会で悲願の世界制覇を成し遂げたメッシは38歳。ロナウドは41歳となった。共に長年世界最高峰でプレーしてきたが、年齢を考えれば今回が最後のワールドカップとなる可能性もある。
サッカー界を彩ってきた2人が、最後の大舞台でどんな足跡を残すのか。世界中の注目が集まる。
最年長43歳、最年少17歳 世代を超えた夢舞台
今大会はベテランと若手が同じ舞台に立つ大会でもある。
最年長はスコットランド代表GK、クレイグ・ゴードンの43歳162日。最年少は開催国メキシコ代表MFジルベルト・モラの17歳240日で、その差は25歳以上に及ぶ。
FIFAによると、登録選手1248人のうち891人がW杯初出場。20歳未満の選手は22人、40歳以上の選手は7人となっている。
経験豊富なベテランが最後の挑戦に臨む一方、新たなスター候補たちも世界デビューの瞬間を迎える。
長友佑都は5度目のW杯 世界のレジェンドたちと肩を並べる
日本代表では39歳のDF長友佑都が5大会連続でワールドカップメンバー入りを果たした。
2010年南アフリカ大会から16年。日本サッカー界を支え続けてきた長友は、今大会登録選手の中でも9番目の年長者だ。
ロナウドやルカ・モドリッチ、マヌエル・ノイアーら世界的名手と並び、5度目の夢舞台に立つ。
日本は14日（日本時間15日）の初戦でオランダと対戦。その後、チュニジア、スウェーデンと戦う。
これまでの最高成績はベスト16。森保ジャパンが悲願のベスト8、さらにその先へ進めるかにも注目が集まる。
初出場4カ国 拡大されたW杯が生んだ新たな歴史
出場枠の拡大は、新たな物語も生み出した。
カーボベルデ、キュラソー、ヨルダン、ウズベキスタンが初めてワールドカップ出場を果たす。
これまで夢舞台に届かなかった国々にも門戸が開かれ、ワールドカップはより多様で、より世界を映す大会へと変化した。
史上初の48カ国開催は、新たなサッカー地図を描く大会でもある。
世界の視線は北中米へ
前回王者アルゼンチンは、史上3チーム目となる連覇を目指す。
フランス、スペイン、イングランド、ブラジルなどの強豪も頂点を狙う。
そして日本は新たな歴史を刻めるのか。
メッシとロナウドの最後の挑戦かもしれない大会であり、新たなスターが誕生する大会でもある。
48カ国、1248人による史上最大のワールドカップ。
世界中の視線が、北中米へと注がれている。
【ひと目でわかる北中米ワールドカップ】
大会概要
• 出場国：48カ国（前回32カ国）
• 登録選手：1248人
• 試合数：104試合
• 共催：アメリカ、カナダ、メキシコ
• 開幕：6月11日（日本時間12日）
• 決勝：7月19日（日本時間20日）
最多出場（歴代最多）
• リオネル・メッシ（アルゼンチン）6大会目
• クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）6大会目
• ギジェルモ・オチョア（メキシコ）6大会目
日本代表
• 最多出場：長友佑都（5大会目）
• ワールドカップ初出場：13人
最年長トップ10（開幕日時点）
1位 クレイグ・ゴードン（スコットランド）43歳162日
2位 C・ロナウド（ポルトガル）41歳126日
3位 オチョア（メキシコ）40歳333日
4位 モドリッチ（クロアチア）40歳275日
5位 ジェコ（ボスニア・ヘルツェゴビナ）40歳86日
6位 ノイアー（ドイツ）40歳76日
7位 ヴォジーニャ（カーボベルデ）40歳8日
8位 ムスレラ（ウルグアイ）39歳360日
9位 長友佑都（日本）39歳272日
10位 ガリンデス（エクアドル）39歳73日
最年少
• ジルベルト・モラ（メキシコ）17歳240日
初出場国
• カーボベルデ
• キュラソー
• ヨルダン
• ウズベキスタン
【執筆：小杉基（フジテレビ報道局 国際取材部デスク）】