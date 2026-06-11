「すぐボロボロになって困る…」家族分も買い足した100均キッチングッズ

毎日使うお箸は、気付かないうちに先端が傷んだり、色あせたりして、見た目の劣化が気になりがち。ダイソーには、丈夫な素材を使いながらも食卓になじみやすいデザインのお箸があります。普段使いのお箸に近い感覚で持てるので、毎日の食事で使いやすいのが魅力。長く使えるお箸を探している人にぴったりなアイテムです。

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商品情報

商品名：ステンレス箸（ホワイト・ブラック）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：全長22.7cm

カラー展開：ホワイト、ブラック

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4991203210173

木製のお箸はすぐ傷む？買い替えの手間を減らしたいならコレ！ダイソーの『ステンレス箸（ホワイト・ブラック）』

毎日使うお箸は消耗品のようなもので、気付けば先端が削れていたり、表面の色があせていたりすることがあります。特に木製だと傷みが気になることも。

ステンレス製の箸は丈夫で便利だけれど、これまでダイソーで見かけたものはデザインがシンプルすぎたり、形状が独特だったりして、なかなか手が伸びませんでした。

そんな中、キッチングッズ売り場で見つけた『ステンレス箸（ホワイト・ブラック）』は、持ち手部分にホワイトのカラーが入っていて、金属特有の冷たい印象が控えめ。

シンプルながらも少し華やかさがあり、食卓にもなじみやすいデザインが気に入りました。

全長は22.7cmで、男女ともに使いやすい程よい長さにデザインされています。

調理には向かない食事用のお箸として売られていますが、「熱いメニュー」のときは少し注意が必要。

ステンレス製で熱伝導率が高いため、ホットプレートでの焼肉や、加熱しながら食べる鍋物などで使うと、お箸が熱を吸ってまるで「焼きゴテ」のようになってしまうことも…！

鍋焼きうどんや、ラーメンなどアツアツの料理に浸しっぱなしにするのも避けた方が無難です。

四角い形状で転がりにくいのに手になじむ！いつもの箸に近い感覚で使える！

持ち手部分は四角い形になっていて、指が当たる面があるので持ちやすく、手になじみやすいです。使い慣れたお箸と近い感覚で扱えます。

丸い箸のようにコロコロ転がりにくいので、テーブルの上に置いたときも安定感があります。

すべり止め加工でつかみやすい！丈夫だから毎日ガンガン使える！

箸先には溝状のすべり止め加工が付いています。

食べ物がすべりにくく、小さなものもしっかりつかみやすいです。食事中の使いやすさまでよく考えられている印象です。

今回は、ダイソーの『ステンレス箸（ホワイト・ブラック）』をご紹介しました。ステンレス箸というと少し持ちにくそうなイメージがあるかもしれませんが、この箸は持った時の違和感が少なめです。

毎日使って繰り返し洗っても傷みにくく、木製のお箸のように先端の摩耗や色あせを気にする場面が減りました。食洗機や乾燥機には対応していませんが、手洗いならガシガシ気兼ねなく使えます。

お箸の買い替え頻度を減らしたい人や、長く使えるものを探している人は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。