桃を先取り！6月から楽しめる、東京カフェの桃アフタヌーンティー3選
◆桃を先取り！6月から楽しめる、東京カフェの桃アフタヌーンティー3選
画像：RITUELCAFE
みずみずしい桃がおいしい季節がもうすぐ到来。桃スイーツを先取りしたい人必見、6月から楽しめる桃アフタヌーンティーをご紹介。桃を贅沢に使ったスイーツがそろうアフタヌーンティーは、見た目も味わいも満足できること間違いなし。店内もかわいらしい人気のカフェで、旬の桃を味わう優雅なティータイムを楽しんでみては。
この記事の要約レポート
・6月から楽しめる、東京カフェの桃アフタヌーンティー3選を紹介。白桃を贅沢に使った華やかなスイーツとフォトジェニックな空間で、ひと足早く桃の季節を満喫
・Q-potCAFE.表参道本店：白桃マカロンや桃のムースなど、白桃づくしのキュートなスイーツが勢ぞろい。乾杯ドリンク＆メッセージ特典付き
・RITUELCAFE：桃形マカロンやクロワッサンブリュレサンドに加え、選べるカットケーキも楽しめる白桃アフタヌーンティー
・HAUTECOUTUREBRUNCH：白桃を使ったデザートやパルフェ、彩り豊かなセイボリーが並ぶ豪華14品。白桃と藤の花がテーマの世界観にも注目
◆Q-pot CAFE. 表参道本店（表参道）
白桃づくしのキュートな世界観にときめく限定アフタヌーンティー
アクセサリーデザイナーが手掛けるフォトジェニックな空間が広がる「Q-pot CAFE. 表参道本店」から、旬を先取りした白桃づくしのアフタヌーンティーセットが登場。
スイーツには、桃のムースにグレープフルーツジュレを閉じ込めたプティガトーや、レモンゼリーに白桃を贅沢に合わせた爽やかなグラスデザートがラインナップ。さらに紅茶のカップケーキや、芳醇な香りの桃のガナッシュクリームと桃のゼリーをサンドした白桃マカロンなど、目にも楽しいかわいらしさが満載。セイボリーには、シーザーサラダ風クロワッサンサンドや冷製ヴィシソワーズ、テリーヌといった洗練された味わいが並ぶ。
乾杯用のスパークリングワインまたはモクテルが付いているほか、メッセージを入れることができる予約特典も。お友達との女子会や特別な日のお祝いに、甘く素敵なひとときを過ごしてみては。
Melty Memories ピーチアフタヌーンティーセット+スパークリングorモクテル＋1ドリンク+メッセージ入れOK
店舗名：Q-pot CAFE. 表参道本店
住所：東京都渋谷区神宮前3-4-8
提供期間：〜2026/7/31（金）
料金：4,350円
※税・サ込
◆RITUEL CAFE（新宿）
桃形マカロンや絶品お食事が並ぶ白桃づくしの特別プラン
駅直結の新宿ルミネ1内に位置し、ブルーと白を基調とした洗練された空間が広がる「RITUEL CAFE」から、夏を先取りした特別プラン「夏のとろける白桃」が登場。
爽やかな季節にぴったりのメニューには、かわいらしい桃形マカロンや贅沢なクロワッサンブリュレサンドなど、魅惑のスイーツたちが勢揃い。白桃ブランマンジェやレモンメレンゲタルトといった、リフレッシュさせてくれる繊細な味わいに注目。さらにお好みのカットケーキを定番のショートケーキなどから選べるのもうれしい。
お食事メニューもバラエティ豊かで、桃の冷製スープや北海道クリームチーズの生ハム包み、ディルクリームとスモークサーモンのブルスケッタなどがラインナップ。
パティシエが丁寧に作り上げる思わず写真を撮りたくなるアフタヌーンティーを囲んで、友人との楽しい夏のひとときを過ごして。
【夏のとろける白桃】桃形マカロンやクロワッサンブリュレサンド+カフェフリー+選べるカットケーキ
店舗名：RITUEL CAFE
住所：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿ルミネ1 B2F
提供期間：2026/6/10（水）〜9/2（水）
料金：5,720円
※税・サ込
◆HAUTE COUTURE BRUNCH（外苑前）
白桃と藤の花に包まれる空間でいただく豪華14品のアフタヌーンティー
季節ごとに内装や料理が変わる新感覚のレストラン「HAUTE COUTURE BRUNCH」から、みずみずしい白桃を贅沢に使用した夏限定のアフタヌーンティープラン「White Peach&Wisteria Veil Afternoon Tea」が登場。
一点物にこだわったフォトジェニックな空間で楽しめるのは、一つひとつ丁寧に仕立てた豪華14品のラインナップ。とろける果実感のデザートをはじめ、彩り豊かなセイボリーや、華やかなパルフェまで、一貫した季節のテーマに沿ったメニューが揃う。
乾杯用の「Purple Sparkling」が付いているほか、紅茶やコーヒーなどもカフェフリー形式で心置きなく満喫できるのがうれしい。女子会やデート、お誕生日などのお祝いに、視覚と味覚で驚きと楽しさに満たされる特別なひとときを。
【White Peach&Wisteria Veil Afternoon Tea】Purple Sparkling+カフェフリー（6/26〜）
店舗名：HAUTE COUTURE BRUNCH
住所：東京都港区南青山2-27-18 AOYAMA M’s TOWER パサージュ青山 2F
提供期間：2026/6/26（金）〜8/31（月）
料金：6,900円
※税・サ込
画像：RITUELCAFE
みずみずしい桃がおいしい季節がもうすぐ到来。桃スイーツを先取りしたい人必見、6月から楽しめる桃アフタヌーンティーをご紹介。桃を贅沢に使ったスイーツがそろうアフタヌーンティーは、見た目も味わいも満足できること間違いなし。店内もかわいらしい人気のカフェで、旬の桃を味わう優雅なティータイムを楽しんでみては。
・6月から楽しめる、東京カフェの桃アフタヌーンティー3選を紹介。白桃を贅沢に使った華やかなスイーツとフォトジェニックな空間で、ひと足早く桃の季節を満喫
・Q-potCAFE.表参道本店：白桃マカロンや桃のムースなど、白桃づくしのキュートなスイーツが勢ぞろい。乾杯ドリンク＆メッセージ特典付き
・RITUELCAFE：桃形マカロンやクロワッサンブリュレサンドに加え、選べるカットケーキも楽しめる白桃アフタヌーンティー
・HAUTECOUTUREBRUNCH：白桃を使ったデザートやパルフェ、彩り豊かなセイボリーが並ぶ豪華14品。白桃と藤の花がテーマの世界観にも注目
◆Q-pot CAFE. 表参道本店（表参道）
白桃づくしのキュートな世界観にときめく限定アフタヌーンティー
アクセサリーデザイナーが手掛けるフォトジェニックな空間が広がる「Q-pot CAFE. 表参道本店」から、旬を先取りした白桃づくしのアフタヌーンティーセットが登場。
スイーツには、桃のムースにグレープフルーツジュレを閉じ込めたプティガトーや、レモンゼリーに白桃を贅沢に合わせた爽やかなグラスデザートがラインナップ。さらに紅茶のカップケーキや、芳醇な香りの桃のガナッシュクリームと桃のゼリーをサンドした白桃マカロンなど、目にも楽しいかわいらしさが満載。セイボリーには、シーザーサラダ風クロワッサンサンドや冷製ヴィシソワーズ、テリーヌといった洗練された味わいが並ぶ。
乾杯用のスパークリングワインまたはモクテルが付いているほか、メッセージを入れることができる予約特典も。お友達との女子会や特別な日のお祝いに、甘く素敵なひとときを過ごしてみては。
Melty Memories ピーチアフタヌーンティーセット+スパークリングorモクテル＋1ドリンク+メッセージ入れOK
店舗名：Q-pot CAFE. 表参道本店
住所：東京都渋谷区神宮前3-4-8
提供期間：〜2026/7/31（金）
料金：4,350円
※税・サ込
◆RITUEL CAFE（新宿）
桃形マカロンや絶品お食事が並ぶ白桃づくしの特別プラン
駅直結の新宿ルミネ1内に位置し、ブルーと白を基調とした洗練された空間が広がる「RITUEL CAFE」から、夏を先取りした特別プラン「夏のとろける白桃」が登場。
爽やかな季節にぴったりのメニューには、かわいらしい桃形マカロンや贅沢なクロワッサンブリュレサンドなど、魅惑のスイーツたちが勢揃い。白桃ブランマンジェやレモンメレンゲタルトといった、リフレッシュさせてくれる繊細な味わいに注目。さらにお好みのカットケーキを定番のショートケーキなどから選べるのもうれしい。
お食事メニューもバラエティ豊かで、桃の冷製スープや北海道クリームチーズの生ハム包み、ディルクリームとスモークサーモンのブルスケッタなどがラインナップ。
パティシエが丁寧に作り上げる思わず写真を撮りたくなるアフタヌーンティーを囲んで、友人との楽しい夏のひとときを過ごして。
【夏のとろける白桃】桃形マカロンやクロワッサンブリュレサンド+カフェフリー+選べるカットケーキ
店舗名：RITUEL CAFE
住所：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿ルミネ1 B2F
提供期間：2026/6/10（水）〜9/2（水）
料金：5,720円
※税・サ込
◆HAUTE COUTURE BRUNCH（外苑前）
白桃と藤の花に包まれる空間でいただく豪華14品のアフタヌーンティー
季節ごとに内装や料理が変わる新感覚のレストラン「HAUTE COUTURE BRUNCH」から、みずみずしい白桃を贅沢に使用した夏限定のアフタヌーンティープラン「White Peach&Wisteria Veil Afternoon Tea」が登場。
一点物にこだわったフォトジェニックな空間で楽しめるのは、一つひとつ丁寧に仕立てた豪華14品のラインナップ。とろける果実感のデザートをはじめ、彩り豊かなセイボリーや、華やかなパルフェまで、一貫した季節のテーマに沿ったメニューが揃う。
乾杯用の「Purple Sparkling」が付いているほか、紅茶やコーヒーなどもカフェフリー形式で心置きなく満喫できるのがうれしい。女子会やデート、お誕生日などのお祝いに、視覚と味覚で驚きと楽しさに満たされる特別なひとときを。
【White Peach&Wisteria Veil Afternoon Tea】Purple Sparkling+カフェフリー（6/26〜）
店舗名：HAUTE COUTURE BRUNCH
住所：東京都港区南青山2-27-18 AOYAMA M’s TOWER パサージュ青山 2F
提供期間：2026/6/26（金）〜8/31（月）
料金：6,900円
※税・サ込