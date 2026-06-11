100均にポテト専用ホルダーがついに出たよ〜！「Amazonだと500円以上するのに！」

通販サイトなどでよく見る車用のフライドポテトホルダーが、なんとセリアにも登場しました！ドリンクホルダーに設置し、フライドポテトを容器ごと入れられる便利グッズ。袋に手を入れてポテトをガサゴソ取り出すことなく、楽にポテトを食べられます！Amazonだと似た商品が500円以上するのでお得ですよ◎

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ドリンクホルダー用マルチポケット

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：H13.5×W11×D7cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978929922085

通販サイトよりお得に買える！セリアにフライドポテトホルダーが登場

通販サイトなどでよく、車のドリンクホルダーにフライドポテトを入れられるカーグッズが売られていますよね。なんと、セリアからもついに出ました！

その名も『ドリンクホルダー用マルチポケット』。筆者が訪れた店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。

Amazonで調べてみると、やや仕様が異なるものの、そっくりな商品が1つあたり500円ほどで、2個セットとして販売されていました。

セリアなら1つずつ買えて、価格も110円（税込）とかなりお得です！

フライドポテトの容器のような形と、筒形が合わさったような形が特徴。

上の部分にフライドポテトを容器ごと入れ、下の部分をドリンクホルダーに差し込んで使用します。

サイズは約H13.5×W11×D7cmとなっているので、この商品の購入を検討している方は参考にしてみてください。

設置する際の注意点や使い心地は？活用術もチェック！

設置する際は、運転の妨げになる場所、エアバッグの妨げになる場所、チャイルドシートを設置している正面では使用しないよう注意が必要です。実際に使用してみたところ、マクドナルドのMサイズのポテトはぴったり入りました。

ただ、残念ながら、我が家の車だとドリンクホルダーが四角いためか、イマイチフィットせず…でも使えなくはないといった状態です。丸いドリンクホルダーのほうが安定すると思います。

ちゃんとフィットすればフライドポテトをスムーズに食べられるので、車内でまき散らすリスクを減らせます。袋に手を入れてポテトをガサゴソ取るなんてこともなく、車内で食事をする際のストレスからも解放されます。

フライドポテトだけでなく、スマホ置きや小物入れとしても活用できます！

グミやガムなどのケースとしても◎キャンディ缶を入れてみましたが、食べたい時にサッと取り出せて便利でした。

今回は、セリアの『ドリンクホルダー用マルチポケット』をご紹介しました。

ドライブをもっと快適で楽しくしてくれる優秀アイテムです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。