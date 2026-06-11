イタリア発の人気ファッションブランドとコラボ、W大阪「LIVING ROOM」の感性に満ちたアフタヌーンティーを体験！
◆イタリア発の人気ファッションブランドとコラボ、W大阪「LIVING ROOM」の感性に満ちたアフタヌーンティーを体験！
大阪のメインストリート・御堂筋沿いに佇むW大阪・3階の「LIVING ROOM」にて、イタリア発のファッションブランド「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」とのコラボアフタヌーンティーが2026年7月31日（金）までの期間限定で開催中。
繊細で大胆な、ブランドの美学をスイーツとセイボリーで表現した刺激的なアフタヌーンティーは、ラグジュアリーのなかに遊び心を忍ばせたW大阪らしさが満載。オズモール編集部が体験してきました。
◆ラグジュアリーなW大阪「LIVING ROOM」で、期間限定『N21アフタヌーンティー』を実食！
世界が注目する、イタリア発の新進気鋭ブランド「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」
「N21」は、イタリアのファッションデザイナーであるアレッサンドロ・デラクアが手がけるブランド。「フェミニン（女性らしさ）とマスキュリン（男性らしさ）」、「クラシックとモダン」、「エレガンスとストリート」といった相反する二面性を融合し、現在を生きる女性の多面的な魅力を引き出すデザインで注目を集めています。
今回はアフタヌーンティーだけでなく、サンリオの人気キャラクター「クロミ」やキャップブランド「’47（フォーティーセブン）」とのコラボアイテムも「LIVING ROOM」内で展示販売。3階フロアに降り立った瞬間、独自の美学でシーンをリードする「N21」の世界観に包まれるという心憎い演出に心が踊ります。
ホテル外観をイメージ、「映える」漆黒スタンドでいただくアフタヌーンティー
W大阪のアフタヌーンティーといえば、ホテルの外観を約300分の1スケール（約40cm）で再現した特注スタンドが定番（スタッフの間では「ブラックボックス」と称されているんだとか）。大きな黒いボックスを開けると、スイーツが佇む小さな部屋が螺旋状に連なっていて、とにかくスタイリッシュ！
漆黒のスタンドのなかにはガラスのプレートやミラーが効果的に配置されており、ジュエリーのようにキラキラと輝きます。実はこれ、中央のポールでクルッと回転するようになっていて、その輝きはまるでミラーボールのよう。食べる前からテンションが上がります。遊び心にあふれた、実にW大阪らしいしかけです。
幕開けは、ブランドの美学を表現したウェルカムモクテル「ギャルソンヌ・ミュール」
このコラボレーション『N21アフタヌーンティー』のスタートを飾るのは、チョコレートの苦みとクッキーの芳ばしさを兼ね備えた「チョコレートクッキー・シロップ」と辛口の「ジンジャエール」を組み合わせた、リッチなノンアルコールカクテル「ギャルソンヌ・ミュール」。
黒いストローでかき混ぜると、チョコレートの甘さとほろ苦さ、ジンジャーの辛みと炭酸の刺激が絶妙に相まって、なんとも不思議なテイスト。濃厚なのにしつこくなく、それでいて、リッチでやんちゃ気分にしてくれるのは、まさに今回のテーマである「二面性」を表現したもの。幕開けにぴったりの、華やかな1杯に魅了されます。
洒落っ気にあふれたビジュアルと味のコントラストが秀逸、エッジの効いたスイーツたち
全体的にシックなトーンでまとめられたスイーツは、全9種。さながらオートクチュールのジュエリーのような、ミニマルなデザインでいて、なのに個性は一つひとつ強く、それでいて品のある美しいスイーツに驚かされます。
ソテーした酸味のあるバナナを濃厚なチョコで包んだ「チョコレートムース パッションバナナ」をはじめ、大粒ナッツに銀のチョコ（！）を重ねた宝石のような「チョコレートフィナンシェ ヘーゼルナッツコンカッセ」、オレンジピールを忍ばせたフィナンシェを包んで焼き上げた「オレンジ ブラックセサミ デニッシュ」など、どれもこれも重層的で深い味わい。
食べた瞬間に口のなかで広がる深い味わいを体験して、おすすめの「ティラミスアマレットクリーム」
なかでも、小さなチョコのカップ（器）にイタリア生まれのデザートを盛り付け、クランチとシャンティークリームをあしらった「ティラミスアマレットクリーム」が絶品！ ひと口食べると、緻密に計算された多層的な味わいがフワッと広がり、ティラミスの常識が変わるほど。この美味体験は見逃さないで。
「N21」の世界観がつまった、大胆な発想と奥深い味わいに驚かされるセイボリー
そして、スイーツに負けず劣らず魅力的なセイボリーは全4種がスタンバイ。特に、カジュアルな要素を大胆に再構築したという「牛ほほ肉のアメリカン ホットドッグ」は、遊び心に満ちたこのコラボアフタヌーンティーを象徴するような存在で、ファインダイニングのような高級感とストリートのカジュアルさが同居した未知なる1品。
その他、濃厚なコクと繊細な甘みのマリアージュが絶妙な「フォアグラ ムース キャラメル シート」、シャキシャキとフワフワの食感がおもしろい「新じゃがいも エクラゼ シフォンケーキ」、1＋1が無限に味を広げていく「シュリンプ テリーヌ ブラックペッパー」など、ブランドが持つ緻密なエッセンスを見事に落とし込んでおり、深い余韻に溺れそうになります。
マストでオーダーしたい、ティーポットがおしゃれな「W大阪オリジナルブレンド」
アフタヌーンティーのドリンクは、ブラックラベンダーなどの紅茶（ブラックティー）や、ジャスミンシルバーティップなどの中国茶（グリーン＆ホワイト）、そして、多彩なフレイバーが楽しめるハーブティー、ロングブラック（コーヒー）、カフェラテなど、90分のフリーフローで楽しめます。
ぜひともチェックしたいのが、シンプルモダンな「映える」ティーポットで提供される「W大阪オリジナルブレンド」。アメリカのスペシャリティ・ティー「スミス・ティーメーカー」とコラボした特製ブレンドで、繊細にしてにぎやかな味わいが特徴。華やかでフルーティ、まさにW大阪そのものと言えるような魅惑的な紅茶です。
◆W大阪のコンセプトを体現する、カラフルでラグジュアリーな「LIVING ROOM」
色艶やかなソファに開放的なテラス席、ウィットに富んだデザインの「交流の場」
このアフタヌーンティーが楽しめるのが、3階フロアにある「LIVING ROOM」。宿泊客だけでなく、多様な人種が交錯するソーシャルハブの役割を担っており、Wブランドのコンセプトである「Luxury Liberated（ラグジュアリー・リベレイテッド）」を体現したシンボル的な空間です。
ビビッドな色彩とユニークなデザインの家具とラグジュアリーな内装、提灯を象ったランプシェード、一升瓶をモチーフにしたアイコンが並ぶバーカウンター、漫才文化から着想したというステージやDJブースがシームレスに融合した独創的なフロアで、ポップな遊びが満載。カラフルな非日常をたっぷりと楽しんで。
大阪のメインストリート・御堂筋沿いに佇むW大阪・3階の「LIVING ROOM」にて、イタリア発のファッションブランド「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」とのコラボアフタヌーンティーが2026年7月31日（金）までの期間限定で開催中。
繊細で大胆な、ブランドの美学をスイーツとセイボリーで表現した刺激的なアフタヌーンティーは、ラグジュアリーのなかに遊び心を忍ばせたW大阪らしさが満載。オズモール編集部が体験してきました。
世界が注目する、イタリア発の新進気鋭ブランド「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」
「N21」は、イタリアのファッションデザイナーであるアレッサンドロ・デラクアが手がけるブランド。「フェミニン（女性らしさ）とマスキュリン（男性らしさ）」、「クラシックとモダン」、「エレガンスとストリート」といった相反する二面性を融合し、現在を生きる女性の多面的な魅力を引き出すデザインで注目を集めています。
今回はアフタヌーンティーだけでなく、サンリオの人気キャラクター「クロミ」やキャップブランド「’47（フォーティーセブン）」とのコラボアイテムも「LIVING ROOM」内で展示販売。3階フロアに降り立った瞬間、独自の美学でシーンをリードする「N21」の世界観に包まれるという心憎い演出に心が踊ります。
ホテル外観をイメージ、「映える」漆黒スタンドでいただくアフタヌーンティー
W大阪のアフタヌーンティーといえば、ホテルの外観を約300分の1スケール（約40cm）で再現した特注スタンドが定番（スタッフの間では「ブラックボックス」と称されているんだとか）。大きな黒いボックスを開けると、スイーツが佇む小さな部屋が螺旋状に連なっていて、とにかくスタイリッシュ！
漆黒のスタンドのなかにはガラスのプレートやミラーが効果的に配置されており、ジュエリーのようにキラキラと輝きます。実はこれ、中央のポールでクルッと回転するようになっていて、その輝きはまるでミラーボールのよう。食べる前からテンションが上がります。遊び心にあふれた、実にW大阪らしいしかけです。
幕開けは、ブランドの美学を表現したウェルカムモクテル「ギャルソンヌ・ミュール」
このコラボレーション『N21アフタヌーンティー』のスタートを飾るのは、チョコレートの苦みとクッキーの芳ばしさを兼ね備えた「チョコレートクッキー・シロップ」と辛口の「ジンジャエール」を組み合わせた、リッチなノンアルコールカクテル「ギャルソンヌ・ミュール」。
黒いストローでかき混ぜると、チョコレートの甘さとほろ苦さ、ジンジャーの辛みと炭酸の刺激が絶妙に相まって、なんとも不思議なテイスト。濃厚なのにしつこくなく、それでいて、リッチでやんちゃ気分にしてくれるのは、まさに今回のテーマである「二面性」を表現したもの。幕開けにぴったりの、華やかな1杯に魅了されます。
洒落っ気にあふれたビジュアルと味のコントラストが秀逸、エッジの効いたスイーツたち
全体的にシックなトーンでまとめられたスイーツは、全9種。さながらオートクチュールのジュエリーのような、ミニマルなデザインでいて、なのに個性は一つひとつ強く、それでいて品のある美しいスイーツに驚かされます。
ソテーした酸味のあるバナナを濃厚なチョコで包んだ「チョコレートムース パッションバナナ」をはじめ、大粒ナッツに銀のチョコ（！）を重ねた宝石のような「チョコレートフィナンシェ ヘーゼルナッツコンカッセ」、オレンジピールを忍ばせたフィナンシェを包んで焼き上げた「オレンジ ブラックセサミ デニッシュ」など、どれもこれも重層的で深い味わい。
食べた瞬間に口のなかで広がる深い味わいを体験して、おすすめの「ティラミスアマレットクリーム」
なかでも、小さなチョコのカップ（器）にイタリア生まれのデザートを盛り付け、クランチとシャンティークリームをあしらった「ティラミスアマレットクリーム」が絶品！ ひと口食べると、緻密に計算された多層的な味わいがフワッと広がり、ティラミスの常識が変わるほど。この美味体験は見逃さないで。
「N21」の世界観がつまった、大胆な発想と奥深い味わいに驚かされるセイボリー
そして、スイーツに負けず劣らず魅力的なセイボリーは全4種がスタンバイ。特に、カジュアルな要素を大胆に再構築したという「牛ほほ肉のアメリカン ホットドッグ」は、遊び心に満ちたこのコラボアフタヌーンティーを象徴するような存在で、ファインダイニングのような高級感とストリートのカジュアルさが同居した未知なる1品。
その他、濃厚なコクと繊細な甘みのマリアージュが絶妙な「フォアグラ ムース キャラメル シート」、シャキシャキとフワフワの食感がおもしろい「新じゃがいも エクラゼ シフォンケーキ」、1＋1が無限に味を広げていく「シュリンプ テリーヌ ブラックペッパー」など、ブランドが持つ緻密なエッセンスを見事に落とし込んでおり、深い余韻に溺れそうになります。
マストでオーダーしたい、ティーポットがおしゃれな「W大阪オリジナルブレンド」
アフタヌーンティーのドリンクは、ブラックラベンダーなどの紅茶（ブラックティー）や、ジャスミンシルバーティップなどの中国茶（グリーン＆ホワイト）、そして、多彩なフレイバーが楽しめるハーブティー、ロングブラック（コーヒー）、カフェラテなど、90分のフリーフローで楽しめます。
ぜひともチェックしたいのが、シンプルモダンな「映える」ティーポットで提供される「W大阪オリジナルブレンド」。アメリカのスペシャリティ・ティー「スミス・ティーメーカー」とコラボした特製ブレンドで、繊細にしてにぎやかな味わいが特徴。華やかでフルーティ、まさにW大阪そのものと言えるような魅惑的な紅茶です。
◆W大阪のコンセプトを体現する、カラフルでラグジュアリーな「LIVING ROOM」
色艶やかなソファに開放的なテラス席、ウィットに富んだデザインの「交流の場」
このアフタヌーンティーが楽しめるのが、3階フロアにある「LIVING ROOM」。宿泊客だけでなく、多様な人種が交錯するソーシャルハブの役割を担っており、Wブランドのコンセプトである「Luxury Liberated（ラグジュアリー・リベレイテッド）」を体現したシンボル的な空間です。
ビビッドな色彩とユニークなデザインの家具とラグジュアリーな内装、提灯を象ったランプシェード、一升瓶をモチーフにしたアイコンが並ぶバーカウンター、漫才文化から着想したというステージやDJブースがシームレスに融合した独創的なフロアで、ポップな遊びが満載。カラフルな非日常をたっぷりと楽しんで。