新タイプ出た！メーカー品だと1000円くらいする…！絞り器付きの100均の高機能スプーン

ダイソーのペット用の液状おやつをあげるための便利グッズ『しぼってスプーン』から、落ち着いたカラーのタイプが登場していました！そのままあげると袋を誤飲する恐れもある液状おやつですが、このスプーンを使えば安心！中身を絞り出しながらスプーンに出せるので、猫ちゃん・ワンちゃんも安心しておやつを食べられます◎

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商品情報

商品名：しぼってスプーン

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480828053

ペットのおやつを上手にあげられる！ダイソーの便利グッズに落ち着いたカラーが登場

今回ご紹介するのは、ダイソーの『しぼってスプーン』という商品。ペット用の液状おやつ用スプーンです。

以前同じような商品でピンクカラーのタイプがダイソーにありましたが、落ち着いたカラーのタイプを見つけたので購入してみました。

メーカー品だと1,000円くらいするものがある中、価格は110円（税込）とお手頃！筆者が訪れた店舗では、ペットグッズ売り場に陳列されていました。

液状おやつを袋ごとスプーンに取り付け、スライダーを動かすことで中身を絞りながらスプーンの先端に出せるという仕組みです。

おやつを袋から直接出してあげる方法だと袋を誤飲する恐れもあるので、これなら安心しておやつをあげられます。

パッケージには猫ちゃんのイラストが描かれていますが、犬用としても使えます。

試しに我が家の愛犬に、このスプーンを使っておやつをあげてみました。

まずは液状おやつの袋の下部を内側に折り、スライダーの穴に差し込みます。

差し込んだ袋の先を、さらに本体の穴に差し込みます。

袋をセットできたら、封を開ければ準備完了です。

『しぼってスプーン』の使いやすさ・食べやすさは？

片方の手で本体裏に出ている袋を押さえ、もう片方の手でスライダーをスライドさせ、おやつをスプーンに出します。食べる量を確認しながら、出す量を調節するのがポイントです。

すべてキレイに…とまではいきませんでしたが、手を汚さずに絞り出せて、ペットも上手に食べられるところが魅力的！手をかじられることなくスマートにおやつをあげられて、食べきるまでの間は間近でペットを観察することができます。

スプーンを使った後に試しに袋を切って開けてみると、中身が少し残っている状態でした。勿体ないので、さらに絞ってスプーンに出してあげるという使い方をしようと思います。

今回は、ダイソーの『しぼってスプーン』をご紹介しました。

使いやすさはそのままに、落ち着いたカラーでおしゃれに使えるのがお気に入り！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。