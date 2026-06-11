FCNT製のAndroidスマートフォン「arrows We3 F-52G」が、NTTドコモから発売される。発売日は6月25日。大容量バッテリーとコンパクトな筐体を両立し、日常的な使いやすさを追求したモデルとなっている。価格は2万2000円。

大きさは約156×73×9.0mm、重さは約189g。ディスプレイは約6.1インチ（900×1984）のTFT液晶を搭載。最大輝度の向上により屋外での視認性を高めたほか、120Hzのリフレッシュレートに対応し滑らかな画面表示を実現した。

バッテリー容量は5000mAhで、1回の充電で最大2日間の利用をうたう。劣化を抑える独自技術により、5年経過後も初期容量の80％を維持する。充電しながらの使用時にバッテリーを介さず直接給電する機能も備え、発熱や負荷を軽減する。

アウトカメラにはソニー製のセンサー「LYTIA 600」を採用し、約5030万画素の撮影が可能。AIによる画像処理を組み合わせることで、夜景やポートレート撮影をサポートする。

本体側面のアクションキーには、最大3つのアプリや機能を割り当てられる。Google GeminiなどのAIアシスタントや、d払いなどの決済アプリを登録することで、素早い起動が可能となっている。文字入力にはカスタマイズ可能な「Super ATOK ULTIAS」を搭載する。

通話機能には迷惑電話対策やAIを用いた特殊詐欺対策機能を搭載。見知らぬ番号からの着信時に録音の警告を行うほか、会話内容をAIが解析して詐欺の可能性がある場合に注意を促す。

カラーは、ライトブルー、ブラック、ホワイトの3色。購入者には先着でスマートフォンの基本的な操作を解説した「使いこなしガイド」を配布。在庫終了後はWebサイト上でPDF版を提供する。

ライトブルー、ブラック、ホワイト

価格は2万2000円。他社からの乗り換え（MNP）の場合、5G WELCOME割で最大9900円割引され、1万2100円で購入できる。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約156×73×9.0mm 重さ 約189g バッテリー容量 5000mAh OS Android 16 チップセット MediaTek Dimensity 6300 メモリー／ストレージ 4GB＋64GB、microSDXC（最大2TB） ディスプレイ 約6.1インチ TFT、900×1984 アウトカメラ 約5030万画素・F値1.8 インカメラ 約800万画素・F値2.0 防水・防塵機能 IPX6/IPX8/IPX9、IP6X、MIL-STD-810H準拠 生体認証 指紋認証、顔認証

【追記 2026/06/11 10:14】

価格を追記しました。