FCNTの5G対応スマートフォン「arrows We3」が、楽天モバイルから6月25日に発売される。価格は3万4980円。

「arrows We3」は、約6.1インチの持ちやすいサイズ感を採用しながら、5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、1回の充電で2日間利用できるという。バッテリーの劣化を抑える独自技術により、5年経過後でも初期容量の80％を維持。操作中は端末本体へ直接電力を供給するダイレクト給電に対応し、バッテリーへの負荷や発熱を抑え、快適さをサポートする。

ディスプレイは最大輝度が向上し、日差しのある屋外でも画面が見やすくなった。リフレッシュレート120Hzに対応し、滑らかなスクロールや画面切り替えが可能。さらに、Dolby Atmos対応により臨場感のあるサウンドを楽しめる。

背面カメラには、ソニー製センサー「LYTIA 600」を採用した約5030万画素の広角カメラを搭載。カメラセンサーとAIによる画像処理により、自然な背景ぼけを活かしたポートレート撮影や、暗所でも白飛びを抑えて明るく描写するナイトビジョン撮影に対応する。

本体の側面にあるアクションキーには、最大3つのアプリや機能を割り当て可能。AIアシスタントのGoogle Geminiや決済アプリ「楽天ペイ」などを設定し、ワンタッチですばやく起動できる。

米国防総省の調達基準であるMIL規格23項目に準拠し、ディスプレイには傷に強い「Corning Gorilla Glass 7i」を採用した。1.5mの高さからの落下にも対応し、画面が割れにくい構造を持つ。IPX6／8／9の防水性能およびIP6Xの防塵性能を備え、泡タイプのハンドソープでのまる洗いやアルコール除菌にも対応し、外出先でも端末を清潔に保てる。

見知らぬ番号から着信があった際に自動で録音を通知する機能や、通話内容をAIが解析して特殊詐欺の可能性を警告する機能も搭載し、迷惑電話を抑止する。

さらに、簡単な文章で質問するとAIが解決方法を案内するQAサポート機能も備えた。ホーム画面は利用スタイルに合わせてカスタマイズでき、文字やアイコンを大きく表示する「シンプルホーム」や、子供向けの「ジュニアモード設定」も利用可能。

文字入力機能「Super ATOK ULTIAS」は、最新キーワードが予測変換に反映される「ATOKキーワード Express」に対応する。カラーは、ライトブルー、ブラック、ホワイトの3色。

ライトブルー、ブラック、ホワイト

価格は3万4980円。初めての申し込みかつ他社からの乗り換えで、最大1万6000ポイントが還元されるキャンペーンの対象機種。なお、2回目以降の申し込みの場合は、6000ポイントが還元される。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約156×73×9.0mm 重さ 約189g バッテリー容量 5000mAh OS Android 16 チップセット MediaTek Dimensity 6300 メモリー／ストレージ 4GB＋64GB、microSDXC（最大2TB） ディスプレイ 約6.1インチ TFT、900×1984 アウトカメラ 約5030万画素・F値1.8 インカメラ 約800万画素・F値2.0 防水・防塵機能 IPX6/IPX8/IPX9、IP6X、MIL-STD-810H準拠 生体認証 指紋認証、顔認証

【追記 2026/06/11 10:33】

価格を追記しました。