■繰り返す ”レッカーされた詐欺”

【写真を見る】【恐怖】「車がレッカーされた」他人の車に居座りカネをせびった女が、また逮捕…山形県内で相次いだ『乗り込み詐欺』と必要な防衛策は

駐車場で車を停め、ふと息をついた瞬間、見知らぬ女が突然車に乗り込んでくる。想像しただけでも背筋が凍るような事態が、山形県内で現実に、しかも長期間にわたって繰り返されていました。

他人の善意と、密室という空間がもたらす恐怖心に巧妙につけ込む「乗り込み詐欺」。警察による一連の逮捕劇から浮かび上がってきたのは、一人の女による性懲りもない一連の犯行と、やめるつもりがないかのような悪質さでした。

■コインパーキングでの恐怖の出来事

きのう警察に、とある女が逮捕されました。その対象となった事件、今年4月下旬に山形市内のコインパーキングで起きた事件から見ていきましょう。

車内で過ごしていた30代の女性のもとに、見知らぬ47歳の女が突然声をかけ、そのまま車に乗り込んできました。

女は「車が故障してレッカーされてしまった」「10円でも50円でもいいから貸してほしい」と頼み、車からなかなか降りず、結果として現金1100円とテレホンカード1枚をだまし取ったとして逮捕されました。

さらに女は、被害者に車を移動させるよう促し、別の場所まで送ってもらい、立ち去ったといいます。

■密室に閉じ込められる恐ろしさ

この手口の最も恐ろしい点は、被害者が「密室に閉じ込められる」という心理的圧迫を受けることではないでしょうか。

見知らぬ人間が自分の車に居座り、要求をのむまで降りようとしない状況は、被害者に強烈な恐怖と混乱を与えます。

パニック状態の中で「少しのお金を渡せば、この恐怖から逃れられるのではないか」という心理に追い込まれてしまうことは容易に想像できます。だから、怖いしズルいのです。

■女は常習者とみられる

今回の犯行をきっかけに、この女の異常なまでの常習性が明らかになってきました。実はこの女、今年の4月と5月に2度、同様の手口で逮捕されていたのです。

4月下旬。天童市内で70代の女性に対し「車のタイヤがパンクしてレッカーで運ばれた。ホテル代などを貸してほしい」と嘘をつき、現金1万円をだまし取ったというものでした。

さらに5月上旬。今度は山形市内で30代の男性に対し「車がレッカーに持って行かれた。絶対返すから貸してほしい」と持ちかけ、現金1万5000円をだまし取っています。

最初の犯行から流れで見ると、被害者の年齢や性別・人柄を見て、要求する金額を1100円から1万円、さらには1万5000円へとエスカレートさせていった疑いもあります。相手を値踏みしカネを取るという、非常に悪意ある犯行です。

■警察が不審者として注意を呼びかけていた

実はこの女、山形県内の村山地方を中心に警察が異例の注意喚起を行っていた不審者と特徴がほぼ一致していたこともわかっています。女の犯行の情報はすでに警察が把握し、不審者として公表されていたにも関わらず、女は犯行を続けていたのです。

さらに、TUYの取材で明らかになったのは過去の事件との関連です。

3年前と2年前、庄内地方でも「レッカーされたので乗せてほしい」と他人の車に乗り込み、現金をだまし取ったり盗んだりする事件が発生していました。

当時逮捕された女の年齢は、それぞれ44歳（3年前）と45歳（2年前）。今回逮捕された女は47歳であり、年齢の経過が合致するだけでなく、取材によれば名前も同一です。

警察は明確に認めていませんが、同一人物による犯行だとすれば、この女は数年間にわたり、山形県内を移動しながら寸借詐欺を繰り返していたことになるのです。

逮捕されてもなお同じ手口で犯行を繰り返す、その性懲りもない態度は到底看過できるものではありません。

■あなたは、大丈夫か

現在判明している被害は氷山の一角である可能性が高いとみられています。

「本当に困っている人を助けた」と信じ込み、だまされたことにすら気づいていない善意の被害者や、恐怖から警察への相談をためらっている被害者が他にもいるかもしれないからです。

車というプライベートな空間に、見知らぬ人間を安易に入れてはいけません。「困っている人を助けたい」という善意は尊いものですが、悪意を持った人間はまさにその優しさにつけ込んできます。

■自分を守るという視点を

万が一、車内に招き入れてしまった場合、金銭を奪われるだけでなく、「車内で乱暴された」などと事実無根の言いがかりをつけられ、さらに深いトラブルに巻き込まれる危険性すらあります。

駐車場で休憩している時、家族や友人を待っている時。どんな状況であっても「車に乗ったら、まずドアをロックする」。今回の女の件に関しては、これが身を守る最大の防衛策となりそうです。