東京の豊洲市場でけさ、山形県東根市産の最高級サクランボの初競りが行われ、1キロあたり150万円の高値で落札されました。

【画像】これが150万円のサクランボだ！山形県民も食べられません（泣）

高値で落札されたのは、国が地域ブランドとして保護するGI（地理的表示）に登録されている「東根さくらんぼ」です。

きのう東根市内で開かれた品評会で、1キロパック詰めの部で最高賞にあたる「最優秀賞一席」に選ばれた「佐藤錦」が、けさ6時20分から豊洲市場で競りにかけられました。

■なんと、150万円！

その結果、1キロあたり150万円という最高値で落札されました。落札されたサクランボは、この後、百貨店の大丸東京店で展示・販売されるということです。

「東根さくらんぼ」は、GI登録から今年で10年の節目を迎えています。

また山形県のサクランボは去年、おととしと2年連続で不作に見舞われていて、今年の収量がどうなるのか、全国的に注目されています。

■落札されたサクランボ（10日ニュース放映画像）

■150万円で落札（パック詰め）

■そのほかのサクランボも、おいしそう…