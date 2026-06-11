アマン東京の「ピーチ アフタヌーンティー」。上品な桃スイーツと繊細なセイボリーに加えて、プティスイーツやお土産も
◆アマン東京の「ピーチ アフタヌーンティー」。上品な桃スイーツと繊細なセイボリーに加えて、プティスイーツやお土産も
アマン東京の「ザ・ラウンジ by アマン」にて、みずみずしい桃の甘さに包まれる「ピーチ アフタヌーンティー」を開催。期間は2026年6月15日（月）から9月13日（日）まで。
夏のきらめく季節を、白桃のジュレやライチを合わせた個性豊かなスイーツで表現。上品な桃の甘さと調和する繊細なセイボリーのほか、17時からは桃の風味を何層にも重ねた贅沢な「ピーチ パルフェ」も登場するのでこちらも見逃せない。
この記事の要約レポート
・アマン東京の「ザ・ラウンジ by アマン」で「ピーチ アフタヌーンティー」を開催
・期間は2026年6月15日（月）から9月13日（日）まで
・「桃とジャージーミルクの小さなパフェ」に始まり、個性あふれる桃スイーツが揃う
・桃を取り入れたセイボリーはどれも繊細な味わい
・3種のプティスイーツが詰まったオリジナルトランクと、チョコレートのお土産も
・午後5時からは「ピーチ パルフェ」が登場。桃の風味が何層にも重なる贅沢な味わい
みずみずしい桃を主役にした華やかなスイーツたち
初めにアミューズとして登場するのは、フレッシュな桃の甘みとミルクのやさしいハーモニーが広がる「桃とジャージーミルクの小さなパフェ」。
続いて三段トレイのオリジナルスタンドには、桃とライチのすっきりとした酸味を閉じ込めたコロンと可憐なフォルムの「桃とライチのルリジューズ」を中心に、4種類のケーキがお目見え。
白桃のジュレとともに味わうまろやかなココナッツムースや、桃とカシスのパヴロヴァ、ルビーチョコレートと桃のガトーなど、桃の豊かな香りとやさしい甘みが際立つ個性あふれる味わいを楽しんで。
プレーンと、ダージリンとレモンの2種類の自家製スコーンもうれしい。
シェフのこだわりが詰まった上品なセイボリー
下段には、上品な桃の甘さと調和した繊細な味わいのセイボリーがずらり。
バルサミコのグラッセをアクセントに味わう鴨肉のコンフィと桃のブリニや、生ハムとシェーブルチーズに桃のピクルスを合わせたケークサレなど、桃を取り入れたメニューにときめく。
そのほか、モルタデッラハムとピスタチオのサンドイッチ、スモークサーモンとディルクリームのサンドイッチ、プロボローネチーズのボンボンなど、細部にまでこだわりが息づくラインナップを堪能して。
トランクに詰まったお楽しみとうれしいお土産
スタイリッシュなオリジナルトランクの中には、桃のパートドフリュイ、桃とミントのマカロン、赤桃ジャムクッキーの3種のプティスイーツが。宝箱を開けるようなワクワク感とともにテーブルへ届けられる。
さらに食後には、桃と鉄観音茶のトリュフとアマンチョコレートの2種のチョコレートをお土産として用意。自宅に戻ってからも、優雅なアフタヌーンティーの余韻に浸りながら、くつろぎの時間を過ごせる。
33階の大きな窓から望む、外苑の森の深い緑と青空が織りなす美しい景色を眺めながら、涼やかで心ほどける夏のひとときを過ごして。
◆夏にぴったりの桃のパルフェにも注目
桃の風味を何層にも重ねた贅沢な夜のパルフェ
午後5時からは、季節のイヴニングパルフェとして「ピーチ パルフェ」が登場。
グラスの中には、なめらかなディプロマットクリームと、フレッシュな甘みあふれる桃がふんだんに。香ばしいメレンゲやクッキーをしのばせ、桃とシャンパンのエスプーマ、桃とラズベリーのソルベで爽やかな酸味をプラス。さらに鉄観音茶のジュレや和紅茶のアイスクリームを添え、奥深い味わいに仕上げている。
トップにはココナッツのムラングシャンティと飴細工が飾られ、見た目も華やか。別添えのピンクグレープフルーツソースをかければ、柑橘の酸味で桃の濃厚な甘さがよりいっそう引き立つ。
「ピーチ パルフェ」
場所：ザ・ラウンジ by アマン
期間：2026/6/15（月）〜9/13（日）
時間：17:00〜21:00（L.O.）
料金：5,500円
※税・サービス料込
◆アフタヌーンティーの会場は？
アマン東京33階の「ザ・ラウンジ by アマン」は、壁一面のガラス窓、障子をモチーフにした高い天井、日本庭園をイメージしたガーデンラウンジに面した静かな空間。
オールデイダイニングとして、クラブサンドイッチや和牛バーガーから、和食、アジアンキュイジーヌ、デザートまでを提供しているので、ランチやディナーにもおすすめ。ダークカラーのインテリアに合わせたシックなアフタヌーンティーも人気。
また、季節の素材にこだわったアマン東京オリジナルカクテルや、今注目の国産シングルモルトやワインなど、豊富なラインナップのドリンクメニューも。
外苑の森の緑や山々を眺めながらのお食事やティータイム、夜はきらめく摩天楼の夜景とともにカクテルを楽しもう。
アマン東京の「ザ・ラウンジ by アマン」にて、みずみずしい桃の甘さに包まれる「ピーチ アフタヌーンティー」を開催。期間は2026年6月15日（月）から9月13日（日）まで。
夏のきらめく季節を、白桃のジュレやライチを合わせた個性豊かなスイーツで表現。上品な桃の甘さと調和する繊細なセイボリーのほか、17時からは桃の風味を何層にも重ねた贅沢な「ピーチ パルフェ」も登場するのでこちらも見逃せない。
・アマン東京の「ザ・ラウンジ by アマン」で「ピーチ アフタヌーンティー」を開催
・期間は2026年6月15日（月）から9月13日（日）まで
・「桃とジャージーミルクの小さなパフェ」に始まり、個性あふれる桃スイーツが揃う
・桃を取り入れたセイボリーはどれも繊細な味わい
・3種のプティスイーツが詰まったオリジナルトランクと、チョコレートのお土産も
・午後5時からは「ピーチ パルフェ」が登場。桃の風味が何層にも重なる贅沢な味わい
みずみずしい桃を主役にした華やかなスイーツたち
初めにアミューズとして登場するのは、フレッシュな桃の甘みとミルクのやさしいハーモニーが広がる「桃とジャージーミルクの小さなパフェ」。
続いて三段トレイのオリジナルスタンドには、桃とライチのすっきりとした酸味を閉じ込めたコロンと可憐なフォルムの「桃とライチのルリジューズ」を中心に、4種類のケーキがお目見え。
白桃のジュレとともに味わうまろやかなココナッツムースや、桃とカシスのパヴロヴァ、ルビーチョコレートと桃のガトーなど、桃の豊かな香りとやさしい甘みが際立つ個性あふれる味わいを楽しんで。
プレーンと、ダージリンとレモンの2種類の自家製スコーンもうれしい。
シェフのこだわりが詰まった上品なセイボリー
下段には、上品な桃の甘さと調和した繊細な味わいのセイボリーがずらり。
バルサミコのグラッセをアクセントに味わう鴨肉のコンフィと桃のブリニや、生ハムとシェーブルチーズに桃のピクルスを合わせたケークサレなど、桃を取り入れたメニューにときめく。
そのほか、モルタデッラハムとピスタチオのサンドイッチ、スモークサーモンとディルクリームのサンドイッチ、プロボローネチーズのボンボンなど、細部にまでこだわりが息づくラインナップを堪能して。
トランクに詰まったお楽しみとうれしいお土産
スタイリッシュなオリジナルトランクの中には、桃のパートドフリュイ、桃とミントのマカロン、赤桃ジャムクッキーの3種のプティスイーツが。宝箱を開けるようなワクワク感とともにテーブルへ届けられる。
さらに食後には、桃と鉄観音茶のトリュフとアマンチョコレートの2種のチョコレートをお土産として用意。自宅に戻ってからも、優雅なアフタヌーンティーの余韻に浸りながら、くつろぎの時間を過ごせる。
33階の大きな窓から望む、外苑の森の深い緑と青空が織りなす美しい景色を眺めながら、涼やかで心ほどける夏のひとときを過ごして。
◆夏にぴったりの桃のパルフェにも注目
桃の風味を何層にも重ねた贅沢な夜のパルフェ
午後5時からは、季節のイヴニングパルフェとして「ピーチ パルフェ」が登場。
グラスの中には、なめらかなディプロマットクリームと、フレッシュな甘みあふれる桃がふんだんに。香ばしいメレンゲやクッキーをしのばせ、桃とシャンパンのエスプーマ、桃とラズベリーのソルベで爽やかな酸味をプラス。さらに鉄観音茶のジュレや和紅茶のアイスクリームを添え、奥深い味わいに仕上げている。
トップにはココナッツのムラングシャンティと飴細工が飾られ、見た目も華やか。別添えのピンクグレープフルーツソースをかければ、柑橘の酸味で桃の濃厚な甘さがよりいっそう引き立つ。
「ピーチ パルフェ」
場所：ザ・ラウンジ by アマン
期間：2026/6/15（月）〜9/13（日）
時間：17:00〜21:00（L.O.）
料金：5,500円
※税・サービス料込
◆アフタヌーンティーの会場は？
アマン東京33階の「ザ・ラウンジ by アマン」は、壁一面のガラス窓、障子をモチーフにした高い天井、日本庭園をイメージしたガーデンラウンジに面した静かな空間。
オールデイダイニングとして、クラブサンドイッチや和牛バーガーから、和食、アジアンキュイジーヌ、デザートまでを提供しているので、ランチやディナーにもおすすめ。ダークカラーのインテリアに合わせたシックなアフタヌーンティーも人気。
また、季節の素材にこだわったアマン東京オリジナルカクテルや、今注目の国産シングルモルトやワインなど、豊富なラインナップのドリンクメニューも。
外苑の森の緑や山々を眺めながらのお食事やティータイム、夜はきらめく摩天楼の夜景とともにカクテルを楽しもう。