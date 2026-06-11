TIAD, オートグラフ コレクションの「アジアン・アフタヌーンティー 2026」。アジア各国の伝統食をアレンジしたスイーツなど

TIAD, オートグラフ コレクションの「アジアン・アフタヌーンティー 2026」。アジア各国の伝統食をアレンジしたスイーツなど