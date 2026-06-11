TIAD, オートグラフ コレクションの「アジアン・アフタヌーンティー 2026」。アジア各国の伝統食をアレンジしたスイーツなど
◆TIAD, オートグラフ コレクションの「アジアン・アフタヌーンティー 2026」。アジア各国の伝統食をアレンジしたスイーツなど
TIAD, オートグラフ コレクションの「The Lounge」にて、2026年7月1日（水）から9月13日（日）までの期間限定で「アジアン・アフタヌーンティー 2026」を開催。
今年の9月から10月に名古屋市で開催される「第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会」に先駆けて、参加国にインスパイアされたスイーツやセイボリーをTIAD風に表現。
まるでアジアを旅しているかのような気分に浸れる、贅沢なラインナップに注目して。
この記事の要約レポート
・名古屋「TIAD, オートグラフ コレクション」の「The Lounge」で「アジアン・アフタヌーンティー 2026」を開催
・開催期間は2026年7月1日（水）から9月13日（日）までの期間限定
・ウエルカムドリンクはインドの定番ドリンク「マンゴーラッシー」のモクテル
・スイーツは、インドのお米のデザートやタピオカ入りマンゴープリンなど、アジア各国のメニューをアレンジ
・愛知県産の「渥美プレミアムサーモン」や、旬の食材を使ったセイボリーは洗練された味わい
インドを感じる爽やかなモクテルでスタート
ウエルカムドリンクとして用意されるのは、インドの定番ドリンクである「マンゴーラッシー」のモクテル。夏にぴったりの爽やかな味わいが、特別なティータイムの始まりを華やかに彩ってくれる。
アジア各国の伝統食をアレンジしたカラフルなスイーツ
スイーツには、インドのお米のデザートをタルトに仕立てた「インドフィルニ」をはじめ、「ジャスミンティーのボンボンショコラ」や「ベトナムコーヒーを用いたオペラ」、「タピオカ入りマンゴープリン」などアジアを感じる品々がずらり。
さらに、「バナナパウンド」や「旬の柑橘とパンデピス ピンチョス仕立て」、中国と日本がコラボレーションした「杏仁豆腐 西尾抹茶」に加え、ペストリーとしてカタールの「デーツクナーファ」も味わえるのがうれしい。
地元の極上サーモンや世界の料理を味わうセイボリー
セイボリーには、地元・愛知県産の「渥美プレミアムサーモン」を使用した「渥美プレミアムサーモンと夏野菜のサマーロール」をはじめとする洗練されたメニューがラインナップ。
「黒毛和牛のパ二プリ ロッシーニ風」や「ひよこ豆のフムスのオープンサンド」、「オマールエビとアボカドのタルト」といった、旬食材をふんだんに使用したTIADならではの味わいを存分に堪能して。
開放的なダイニングで楽しめる土日祝日限定のプランも
一部の土日祝日限定で、ホテル5階にあるオールデイダイニング「Table For Tomorrow」でもアフタヌーンティーを提供。自然に囲まれた開放的な空間は、ゆったりと優雅な休日を過ごしたいときにぴったり。
こちらの会場では、ウエルカムドリンクなしのカジュアルなスタイルで楽しむことができ、料金は7,000円。コーヒーまたは紅茶のフリーフローとともに、洗練された空間でこの夏だけの特別なひとときを楽しんで。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ラグジュアリーホテルのラウンジで季節を彩るアフタヌーンティーを
名古屋市営地下鉄矢場町駅より徒歩1分、マリオットグループのホテル「TIAD, オートグラフ コレクション」内にあるラウンジ「The Lounge」。「Warmth of tree」をコンセプトにしており、木のぬくもりを感じさせる店内で、季節の食材を使ったアフタヌーンティーがいただける。香り高い「KUSMI TEA」を片手に、優雅な午後のひとときを。
TIAD, オートグラフ コレクションの「The Lounge」にて、2026年7月1日（水）から9月13日（日）までの期間限定で「アジアン・アフタヌーンティー 2026」を開催。
今年の9月から10月に名古屋市で開催される「第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会」に先駆けて、参加国にインスパイアされたスイーツやセイボリーをTIAD風に表現。
この記事の要約レポート
・名古屋「TIAD, オートグラフ コレクション」の「The Lounge」で「アジアン・アフタヌーンティー 2026」を開催
・開催期間は2026年7月1日（水）から9月13日（日）までの期間限定
・ウエルカムドリンクはインドの定番ドリンク「マンゴーラッシー」のモクテル
・スイーツは、インドのお米のデザートやタピオカ入りマンゴープリンなど、アジア各国のメニューをアレンジ
・愛知県産の「渥美プレミアムサーモン」や、旬の食材を使ったセイボリーは洗練された味わい
インドを感じる爽やかなモクテルでスタート
ウエルカムドリンクとして用意されるのは、インドの定番ドリンクである「マンゴーラッシー」のモクテル。夏にぴったりの爽やかな味わいが、特別なティータイムの始まりを華やかに彩ってくれる。
アジア各国の伝統食をアレンジしたカラフルなスイーツ
スイーツには、インドのお米のデザートをタルトに仕立てた「インドフィルニ」をはじめ、「ジャスミンティーのボンボンショコラ」や「ベトナムコーヒーを用いたオペラ」、「タピオカ入りマンゴープリン」などアジアを感じる品々がずらり。
さらに、「バナナパウンド」や「旬の柑橘とパンデピス ピンチョス仕立て」、中国と日本がコラボレーションした「杏仁豆腐 西尾抹茶」に加え、ペストリーとしてカタールの「デーツクナーファ」も味わえるのがうれしい。
地元の極上サーモンや世界の料理を味わうセイボリー
セイボリーには、地元・愛知県産の「渥美プレミアムサーモン」を使用した「渥美プレミアムサーモンと夏野菜のサマーロール」をはじめとする洗練されたメニューがラインナップ。
「黒毛和牛のパ二プリ ロッシーニ風」や「ひよこ豆のフムスのオープンサンド」、「オマールエビとアボカドのタルト」といった、旬食材をふんだんに使用したTIADならではの味わいを存分に堪能して。
開放的なダイニングで楽しめる土日祝日限定のプランも
一部の土日祝日限定で、ホテル5階にあるオールデイダイニング「Table For Tomorrow」でもアフタヌーンティーを提供。自然に囲まれた開放的な空間は、ゆったりと優雅な休日を過ごしたいときにぴったり。
こちらの会場では、ウエルカムドリンクなしのカジュアルなスタイルで楽しむことができ、料金は7,000円。コーヒーまたは紅茶のフリーフローとともに、洗練された空間でこの夏だけの特別なひとときを楽しんで。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ラグジュアリーホテルのラウンジで季節を彩るアフタヌーンティーを
名古屋市営地下鉄矢場町駅より徒歩1分、マリオットグループのホテル「TIAD, オートグラフ コレクション」内にあるラウンジ「The Lounge」。「Warmth of tree」をコンセプトにしており、木のぬくもりを感じさせる店内で、季節の食材を使ったアフタヌーンティーがいただける。香り高い「KUSMI TEA」を片手に、優雅な午後のひとときを。