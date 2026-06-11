アニメ「ライブレボルト」や「温泉むすめ」で知られる、声優の秋場ゆりさんが9日、Xを更新。19日から上演される「リーディング＆ダンス公演 〜ダーティー・クラウズ’26〜」の降板と、当面の間活動を休止することを発表しました。

【映像】声優の秋場ゆりさんが活動休止へ

秋場さんは「この度、度重なる心身の不調により、ダーティー・クラウズ26を降板させていただくこととなりました」と報告。「楽しみにしてくださっていた皆さん、チームBLACKの皆さん、そしてシングルキャストとして出演してくださる、天希かのんさんにご迷惑とご心配をお掛けしてしまい大変申し訳ありません」と謝罪しました。

その後の投稿では、「今月からしばらく休養期間に入ることにしました。活動再開のめどが立ち次第ご報告いたします」と伝えました。

「今まで気合いで乗り切れたことが、ひとつのきっかけで崩れてしまい全く踏ん張れなくなってしまいました。どんなことがあっても明るい現場になるようにと笑顔を心がけていましたが、それも難しくなっています」と明かし、「他人の気持ちに寄り添い、自分のことより周囲の方々が少しでも気持ちよく過ごせるようにと考え行動していました。自分が誠実な対応をすれば相手も誠実な対応をしてくれると思い込んでいたのだと思います」とつづりました。

最後は「今週中に恐らく続いてのご報告があるはずですので、そちらもお待ちください」と呼び掛けました。

（『ABEMA NEWS』より）