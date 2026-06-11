笹本玲奈、第2子出産を発表 主演ミュージカル「メリー・ポピンズ」千秋楽後に報告【全文】
【モデルプレス＝2026/06/11】女優の笹本玲奈が（32）が6月10日、自身のInstagramを更新。第2子の出産を発表した。
【写真】40歳女優、人気TBS火10ドラマ出演
笹本は「メリーを無事に演じ終えた事、今までの演劇人生に感じた事の無いくらいの大きな安堵感でいっぱいです。暖かいご声援本当にありがとうございました」と、自身が主演を務め、6日に千秋楽を迎えたミュージカル「メリー・ポピンズ」への感謝をつづり、続けて「私事になりますが、この度第二子を出産いたしました」と報告。「無事に千秋楽を迎えた事もあり、この場をお借りしてご報告させて頂きます」としたうえで、「年内また新しい作品のご報告もあると思います。ぜひ楽しみにお待ち下さい」と伝えた。最後には「今度ともどうぞよろしくお願いします」と締めくくった。（modelpress編集部）
メリーを無事に演じ終えた事、今までの演劇人生に感じた事の無いくらいの大きな安堵感でいっぱいです。
暖かいご声援本当にありがとうございました。
私事になりますが、この度第二子を出産いたしました。
無事に千秋楽を迎えた事もあり、この場をお借りしてご報告させて頂きます。
年内また新しい作品のご報告もあると思います。
ぜひ楽しみにお待ち下さい。
今度ともどうぞよろしくお願いします。
笹本玲奈
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◆笹本玲奈、第2子出産を発表
笹本は「メリーを無事に演じ終えた事、今までの演劇人生に感じた事の無いくらいの大きな安堵感でいっぱいです。暖かいご声援本当にありがとうございました」と、自身が主演を務め、6日に千秋楽を迎えたミュージカル「メリー・ポピンズ」への感謝をつづり、続けて「私事になりますが、この度第二子を出産いたしました」と報告。「無事に千秋楽を迎えた事もあり、この場をお借りしてご報告させて頂きます」としたうえで、「年内また新しい作品のご報告もあると思います。ぜひ楽しみにお待ち下さい」と伝えた。最後には「今度ともどうぞよろしくお願いします」と締めくくった。（modelpress編集部）
◆全文
メリーを無事に演じ終えた事、今までの演劇人生に感じた事の無いくらいの大きな安堵感でいっぱいです。
暖かいご声援本当にありがとうございました。
私事になりますが、この度第二子を出産いたしました。
無事に千秋楽を迎えた事もあり、この場をお借りしてご報告させて頂きます。
年内また新しい作品のご報告もあると思います。
ぜひ楽しみにお待ち下さい。
今度ともどうぞよろしくお願いします。
笹本玲奈
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