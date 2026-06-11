エクセル新色「カシミヤブラウン」登場♡透明感を叶える極上アイシャドウに注目

2026年7月14日、エクセルの大人気アイシャドウ「スキニーリッチシャドウ N」から、新色「SK08 カシミヤブラウン」が登場します。2024年に限定発売され話題となったカラーをベースに、さらに洗練された色味へと進化。青みを感じるモーヴブラウンが透明感あふれる目元を演出してくれます。発売直後から高い支持を集めるシリーズの新色だけに、注目が集まりそうです♪

話題の限定色が進化して定番カラーに

今回発売される「SK08 カシミヤブラウン」は、SNSでも大きな反響を呼んだ限定色「SR14 クラッシィブラウン」をベースに開発されたカラーです。

青みとブラウンの絶妙なバランスはそのままに、より深みのあるトープブラウンを取り入れることで、シックで上品な印象へアップデート。

青みカラーでありながらくすみにくく、肌トーンを問わず使いやすいのも魅力です。

凛としたモーヴブラウンが目元に自然な陰影を与え、大人っぽく洗練された雰囲気を演出。オフィスメイクから休日メイクまで幅広く活躍してくれます。

サナ エクセル スキニーリッチシャドウ N SK08 カシミヤブラウン

発売日：2026年7月14日

先行販売：6月23日～エクセル公式オンラインショップ、ロフト／6月26日～プラザ／6月30日～Amazon

※発売日はメーカー出荷日となります。購入可能日は各店舗により異なります。

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自然な陰影と上品なツヤを叶える理由

「スキニーリッチシャドウ N」は、肌なじみの良いベージュからブラウン系カラーを組み合わせた4色パレットです。

なめらかにぼかしやすい粉質へ進化し、重ねるだけで自然なグラデーションが完成。メイク初心者でも簡単に美しい立体感を演出できます。

さらに4色すべてにトーンアップパールを配合。微細パールと高輝度パールの絶妙なバランスにより、上品で繊細なツヤ感を実現しています。

また、フィットオイル※1を配合することで粉飛びを防ぎ、長時間美しい発色をキープ。しっとりとまぶたに密着し、時間が経ってもくすみにくいのも嬉しいポイントです。

※1 リンゴ酸ジイソステアリル

全8色の豊富なラインアップにも注目

「スキニーリッチシャドウ N」は、肌トーンや好みに合わせて選べる全8色展開です。

単色使いはもちろん、4色を重ねたグラデーションメイクまで自由自在。気分やファッションに合わせてさまざまな表情を楽しめます。

透明感メイクを楽しむなら要チェック♡

エクセルの「スキニーリッチシャドウ N」に加わる新色「SK08 カシミヤブラウン」は、上品なモーヴニュアンスで大人の透明感を引き立ててくれる注目カラー。

限定色時代から人気を集めていたカラーが定番化されたことで、より手に取りやすくなりました。

毎日のメイクに取り入れれば、洗練された印象と自然な立体感を演出できそう♡気になる方は先行販売もぜひチェックしてみてください。