佐久間大介＆宮田俊哉、声優の仕事急増で『声優名鑑』登場 WEB版に新規掲載
声優総合誌『声優グランプリ』の公式WEBサイト「seigura.com」に掲載されているWEB版『声優名鑑』が、最新2026年版データに大型アップデートされた。【男性編】では、声優の仕事が急増しているSnow Manの佐久間大介、Kis-My-Ft2の宮田俊哉が、新規掲載されている。
【写真】今、一番注目されている女性声優！『声優グランプリ』表紙
『声優名鑑』は、『声優グランプリ』の名物付録で、毎年2月発売の3月号に女性編が、3月発売の4月号に男性編が付いている。女性編2026年版の掲載人数は15年連続で史上最多を更新し、1135人に到達した。また、男性編の掲載人数は14年連続の記録更新となっており、こちらも702人に到達するなど、男女を合わせた掲載人数は驚異の1837人となっている。
この1837人の最新プロフィール情報をまとめて掲載しているのが『声優名鑑』で、今回のWEB版では、2026年版追加掲載として、『ウマ娘 プリティーダービー』、『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』、『美男高校地球防衛部ハイカラ！』、『I.ADORE』ほか話題作に出演している声優が新規掲載となった。
【女性編】では、明智璃子、鈴木日菜、涼ノ瀬葵音、夏目妃菜、宮野芹ほか多数。【男性編】では、宇田川かいと、木村太飛、佐久間大介、長岡龍歩、宮田俊哉ほか多数となっている。
WEB版『声優名鑑』には、顔写真、主な出演作、誕生日、出身地、血液型、趣味・特技などのプロフィールを掲載。声優名鑑の主な出演作の欄は、各事務所のチェックのもと、毎年最新版にアップデートされている。
佐久間はアニメ『ブラッククローバー』マクサ・ノース 役、『カードファイト!! ヴァンガード will+Dress』廻間ミチル役、『キミとアイドルプリキュア♪』響カイト／キュアコネクト役などを担当し、来年放送の『風を継ぐもの』では主演・立川迅助役を務める。
宮田は劇場版アニメ『BEM 〜BECOME HUMAN〜』バージェス役で声優デビューし、その後、『カードファイト!! ヴァンガード Divinez』明導アキナ役、『デリシャスパーティ プリキュア』菓彩ゆあん役・菓彩みつき役など数多くの作品に出演している。
【写真】今、一番注目されている女性声優！『声優グランプリ』表紙
『声優名鑑』は、『声優グランプリ』の名物付録で、毎年2月発売の3月号に女性編が、3月発売の4月号に男性編が付いている。女性編2026年版の掲載人数は15年連続で史上最多を更新し、1135人に到達した。また、男性編の掲載人数は14年連続の記録更新となっており、こちらも702人に到達するなど、男女を合わせた掲載人数は驚異の1837人となっている。
【女性編】では、明智璃子、鈴木日菜、涼ノ瀬葵音、夏目妃菜、宮野芹ほか多数。【男性編】では、宇田川かいと、木村太飛、佐久間大介、長岡龍歩、宮田俊哉ほか多数となっている。
WEB版『声優名鑑』には、顔写真、主な出演作、誕生日、出身地、血液型、趣味・特技などのプロフィールを掲載。声優名鑑の主な出演作の欄は、各事務所のチェックのもと、毎年最新版にアップデートされている。
佐久間はアニメ『ブラッククローバー』マクサ・ノース 役、『カードファイト!! ヴァンガード will+Dress』廻間ミチル役、『キミとアイドルプリキュア♪』響カイト／キュアコネクト役などを担当し、来年放送の『風を継ぐもの』では主演・立川迅助役を務める。
宮田は劇場版アニメ『BEM 〜BECOME HUMAN〜』バージェス役で声優デビューし、その後、『カードファイト!! ヴァンガード Divinez』明導アキナ役、『デリシャスパーティ プリキュア』菓彩ゆあん役・菓彩みつき役など数多くの作品に出演している。