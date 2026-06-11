はじめまして。気象予報士の吉積夏帆です。みなさん、紫外線量が年々増加していることはご存じでしょうか？

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今回は、食品メーカーでの営業経験や野菜ソムリエの資格もある私が、本格的な夏に向けて日に日に強くなっている紫外線と食の関係についてお伝えしていきます！

【自己紹介】「お天気×食」の情報を発信！

私は普段、MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」「松井愛のすこ～し愛して♡MORE」「森たけしのスカタンラジオ」などでお天気をお伝えしています。

気象予報士になる以前は、食品メーカーで営業をしていたこともあり、季節の移ろいや旬の食べ物にとても敏感です。最近は野菜ソムリエの資格も取得しました。

これからはお天気にまつわることはもちろん、お天気に関わる『食』の情報についてもお伝えしていければと思っています。

紫外線が「非常に強かった」以上の日数…35年間で約2.5倍に！？

紫外線を測る指標として「UVインデックス」があります。UVインデックスとは、地上に届く紫外線の波長の強さと、人体への影響度を掛け合わせた数値です。

０～11+で表され、1～2「弱い」、3～5「中程度」、6～7「強い」、8～10「非常に強い」、11＋「極端に強い」で分類されます。8以上の場合は、日中は外出をできるだけ控えたほうが良いとされています。

このUVインデックスが8以上の「非常に強かった」あるいは「極端に強かった」日数が2025年は70日と、茨城県つくば市で観測を始めた1990年の27日から35年間で約2.5倍になりました。

オゾン層は回復したのに紫外線が増えているのはなぜ！？

太陽から放出される有害な紫外線は、地上から約10km～50km上空の成層圏にある「オゾン層」が吸収し、私たちを守ってくれています。

オゾン全量は、1980年代から1990年代初めにかけて減少傾向となり、その破壊の原因としてフロンガスの使用が指摘されました。これに伴い、フロンガスなどオゾン層破壊物質の使用を世界的に規制した結果、日本上空のオゾン全量は2000年代前半にかけて緩やかに増加傾向に転じました。

直近5年間（2021年～2025年）のオゾン全量は、オゾン層破壊が問題視される以前の1970年～1980年と同程度まで回復しました。

つまり、近年の紫外線増加の理由は「オゾン層の破壊」だけでは説明がつかないのです。

では、なぜ紫外線量は直近も増え続けているのでしょうか。実は、大気汚染の改善が一因と考えられています。

大気中には、ゴミやほこり、黄砂、火山灰などの微粒子が漂っており、これらが紫外線を吸収したり、跳ね返したりしています。それが環境汚染対策で空気がきれいになったことで、大気中に漂う汚染物質が減少した結果、地上に届く紫外線が皮肉にも増えてしまったのではないかと考えられているのです。

さて、まだまだ解明されていないことは多いものの、私たちは増え続けている紫外線への対策をますます進めていく必要があります。

紫外線との向き合い方 体にとって“良い面”もあるが…

紫外線は、何も悪いことばかりではなく、実は私たちにとって良い面も持ち合わせています。私たち人間は紫外線を浴びると皮膚でビタミンDが生成され、そのビタミンDはカルシウムの吸収や骨の形成を手伝ってくれます。

一方で、紫外線を浴びすぎるとシミやしわ、皮膚がんや白内障を引き起こす原因になることもあります。つまり、適度に日光を浴びながらも、紫外線量が増える時期は対策をしていく必要があります。

紫外線対策はぜひ食事からも！ポイントは「ビタミンACE（エース）」

6月の紫外線量は、真夏である7月から8月に次いで多く、本格的な対策が必要になる時期です。そんな紫外線対策ですが、食事からも対策ができることをご存知でしたか？

実は、ビタミンA、C、Eの通称ビタミンACE（エース）が含まれる食材は強い抗酸化作用を持っており、紫外線でダメージを受けた皮膚を修復する役割を担ってくれます。

こう見てみると、かぼちゃ、ニンジン、アスパラ、キウイ、ピーマン、スナップエンドウはまさに今が旬です。旬野菜というのは、その時季に人間の体が欲しているものであることも多く、ある意味理に適っているのです。

また旬を迎えている野菜は、栄養価が高く、旨味や香りが高いものが多いので、あまり凝った料理をしなくても、素材本来の美味しさで十分に美味しくいただけます。



私は最近、紫外線対策を意識して、旬のアスパラガスとニンジンを使ったおかずを作ってみました。

キャロットラペは、ビタミンAがニンジンに、ビタミンＣが調味料に使ったレモン汁に、ビタミンＥが一緒にニンジンと和えたナッツに含まれています。ビタミンACEをまとめて摂ることができる一品なので、とてもおすすめです！ぜひ、夏の一皿に加えてみてください。

紫外線 午前10時から午後2時は特に注意

もちろん体の内からだけでなく、帽子や日傘、日焼け止めクリームなど外からの対策もこれまで以上に気にかけましょう。

特に、紫外線は午前10時から午後2時が最も強く、一日に降り注ぐ量の約70％が降り注ぎます。屋外での長時間の作業や運動などは、できるだけこの時間帯を避けることをお勧めします。

また、これからの梅雨の時期に意外と見落としがちなのが、曇りの日。実は、曇りの日も快晴時の約６割の紫外線が降り注いでいます。曇りだからと油断していると、うっかり日焼けをしてしまうので注意が必要です。

これからの時期、体の内からも外からも対策を心がけ、紫外線の強い時期を乗り切っていきましょう。

●吉積夏帆

毎日放送 気象予報士（南気象予報士事務所所属）。MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」「松井愛のすこ～し愛して♡MORE」「森たけしのスカタンラジオ」に出演中。大学卒業後は味の素株式会社に入社し、営業職を3年務めた後、気象予報士に転身。防災士・健康気象アドバイザー・野菜ソムリエの資格も持つ。